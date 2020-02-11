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11.02.2020 18:09
Рубрика: Общество

С риском для бедности

Многодетным семьям предложат заключить соцконтракты
Текст: Марина Гусенко
Больше всего риску бедности в России подвержены многодетные семьи, 80% бедных - это семьи с детьми. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Бедность определяется исходя из среднедушевого дохода, поэтому многодетные семьи наиболее подвержены риску бедности", - напомнил он. Минтруд в связи с этим пересмотрел приоритеты по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей.

Минтруд готов обсудить возврат пенсионных удостоверений. Они перестали выдаваться в 2015 году

Котяков напомнил, что в этом году на заключение социальных контрактов из федерального бюджета выделено 7 млрд рублей. В 2020-м они "обкатываются" в 21 пилотном регионе. Ожидается, что со следующего года технология заработает во всех регионах и на нее выделят дополнительно 22 млрд рублей.

Фото: Ermolaev Alexander/ Shutterstock.com
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Заключаются соцконтракты с семьями, доход в которых ниже прожиточного минимума на человека. На выделенные по соцконтракту деньги члены семьи смогут пройти обучение, получить, к примеру, новую профессию, что должно сделать их более конкурентоспособными на рынке труда, дать им возможность трудоустроиться на более высокую зарплату. Или они смогут открыть на эти деньги маленький бизнес, который позволит им выйти из-за черты бедности.

Еще в 2018 году Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в России вдвое к 2024 году - с 13,3% до 6,6%. Пилотный проект по снижению бедности начался в 2019-м. Регионы должны были проанализировать причины бедности семей и предложить пути выхода из нее. В итоге социальный контракт был выбран в качестве основного инструмента.

Также Антон Котяков предложил сенаторам совместно проработать вопрос о возможности введения удостоверений пенсионеров. О необходимости их возврата (выдача таких удостоверений отменена в 2015 году) сказали парламентарии, отметив, что такой документ необходим пенсионерам для подтверждения их статуса и предъявления в поликлиниках, музеях или, скажем, аптеках. При этом министр напомнил, что ведомство переходит на проактивную работу с льготниками, выстраивается межведомственное взаимодействие, а от "скоропортящихся" документов на бумаге, напротив, старается отказываться, чтобы люди не тратили ресурсы, силы и время на их получение.

Другой важной темой, обсуждавшейся на встрече министра с членами Совета Федерации, стала система оплаты труда медработников. Котяков уточнил, что речь идет о повышении доли окладов в структуре зарплаты и о формировании четкого перечня надбавок в здравоохранении, чтобы подходы к определению итоговой зарплаты медработников были максимально понятными и прозрачными. Эту работу Минтруд ведет совместно с Минздравом. Параллельно будет вестись аналогичная работа и в других отраслях социальной сферы. В Минтруде сформирован план-график изменения отраслевых систем оплаты труда, добавил Антон Котяков.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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