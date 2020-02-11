Новости

В Нью-Йорке прохожих на тему коронавируса консультирует робот 17:07
Лукашенко назвал Китай важным партнером Беларуси 17:03
В Татарстане ветераны получат 100 тысяч рублей к 75-летию Победы 17:00
На ЦКАД возводят центральный пункт управления 16:44
В Омске фитнес-клуб отказал клиенту в скидке из-за лишего веса 16:39
В Тюмени завели дело на школьника, ловившего "зараженных коронавирусом" 16:30
Премьер Беларуси подвел экономические итоги года 16:28
С улиц Москвы эвакуировали 100 машин без номеров 16:26
Найденный в Англии 2000-летний клад изумил археологов 16:26
Молекулярный кислород обнаружен в ближайшем от Земли квазаре 16:25
МИД: США усложняют выдачу виз россиянам, направленным в загранучреждения 16:24
Ольга Голодец переходит в Сбербанк 16:21
Путин и Эрдоган обсудят по телефону ситуацию в Идлибе 16:21
В Перми рассказали о медбрате, якобы сообщившем об убийствах пациентов 16:15
Фотограф забрался на скалодром для съемки афиши ЧЕ по скалолазанию 16:14
Цены на нефть вырастут на фоне позитивных новостей о коронавирусе 16:11
Сирийская армия отразила наступление оппозиции 16:09
Volvo объединится с Geely в одну компанию 16:07
Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 миллионов кв. м жилья в год 16:02
Названы регионы России с самыми дешевыми санаториями 16:00
Из Абхазии в Россию начали массово ввозить мимозу 15:59
В Югре два сотрудника полиции погибли в ДТП 15:49
Россияне считают, что Трамп обостряет отношения с Москвой 15:39
Клишас: Разумно проводить голосование по Конституции в выходной день 15:34
В Сочи предупредили об ураганном ветре и сильном снеге 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми рассказали о медбрате, якобы сообщившем об убийствах пациентов

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пермской клинической больнице имени С.Н. Гринберга проверили сообщения о том, что один из сотрудников учреждения отключает у пожилых пациентов аппараты ИВЛ. Как пояснили в пресс-службе больницы, данная информация не подтвердилась, а сам сотрудник не имеет нареканий со стороны руководства.

Фото: ГТРК Вятка
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе

Напомним, 7 февраля в Сети появилось сообщение, якобы оставленное медицинским братом-анестезистом, в котором мужчина признается, что отключает пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких, наблюдая за их смертью. К публикации также был прикреплен бейдж с именем, по которому пользователи вычислили предполагаемого автора. Сначала подозрения пали на сотрудника Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Правоохранительные органы и минздрав региона проверили сотрудника и учреждение. В результате фактов гибели пациентов во время дежурства мужчины не обнаружили, а самого медбрата проверили на детекторе лжи, опровергнув тем самым все обвинения.

Позже в интернете нашли еще одного медбрата с похожими инициалами, который работает в пермской больнице имени С.Н. Гринберга. По данному факту прокуратура и краевой минздрав также  начали проверки. Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, по итогам разбирательства не удалось обнаружить данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам.

В больнице уточнили, что медицинский брат-анестезист, попавший под подозрения, исправно выполняет свои обязанности и не имеет нареканий со стороны руководства.

Как сообщили "РГ" в региональном СК РФ, сейчас сотрудники ведомства продолжают следственные мероприятия. На данный момент нет подтверждения того, что именно пермский медбрат оставил злополучное сообщение в Сети.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
МИД: США усложняют выдачу виз россиянам, направленным в загранучреждения
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Снегопад в Москве продлится до вечера среды
Актуально
Актуально
Интернет-мошенники придумали новые способы обмана пользователей
Видео
Видео
Два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке