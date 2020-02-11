В Перми рассказали о медбрате, якобы сообщившем об убийствах пациентов

В пермской клинической больнице имени С.Н. Гринберга проверили сообщения о том, что один из сотрудников учреждения отключает у пожилых пациентов аппараты ИВЛ. Как пояснили в пресс-службе больницы, данная информация не подтвердилась, а сам сотрудник не имеет нареканий со стороны руководства.

Напомним, 7 февраля в Сети появилось сообщение, якобы оставленное медицинским братом-анестезистом, в котором мужчина признается, что отключает пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких, наблюдая за их смертью. К публикации также был прикреплен бейдж с именем, по которому пользователи вычислили предполагаемого автора. Сначала подозрения пали на сотрудника Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Правоохранительные органы и минздрав региона проверили сотрудника и учреждение. В результате фактов гибели пациентов во время дежурства мужчины не обнаружили, а самого медбрата проверили на детекторе лжи, опровергнув тем самым все обвинения.

Позже в интернете нашли еще одного медбрата с похожими инициалами, который работает в пермской больнице имени С.Н. Гринберга. По данному факту прокуратура и краевой минздрав также начали проверки. Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, по итогам разбирательства не удалось обнаружить данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам.

В больнице уточнили, что медицинский брат-анестезист, попавший под подозрения, исправно выполняет свои обязанности и не имеет нареканий со стороны руководства.

Как сообщили "РГ" в региональном СК РФ, сейчас сотрудники ведомства продолжают следственные мероприятия. На данный момент нет подтверждения того, что именно пермский медбрат оставил злополучное сообщение в Сети.