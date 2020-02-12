У нового Kia Mohave в России будет VIP-версия

Своё первое одобрение типа транспортного средства 7-местный Kia Mohave получил ещё в конце 2019 года. Появилась обновлённая версия документа на внедорожник с салоном на шесть мест.

Kia Mohave будет представлен на российском рынке в двух вариантах: с посадочной конфигурацией "2+3+2" и "2+2+2". Незначительные отличия заключаются лишь в снаряжённой массе и допустимой нагрузке на переднюю и заднюю оси.

Напомним, что новый Kia Mohave оснащается V-образной турбодизельной "шестёркой" мощностью 249 л.с. и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Система полного привода полагается внедорожнику по умолчанию.

Продажи нового Mohave в Южной Корее стартовали в сентябре 2019 года. Ожидается, что внедорожник вскоре выйдет и на российский рынок. Напомним, ранее "РГ" сообщала, что модель была замечена в Москве, причём в тяжёлом камуфляже, чем вызвала лёгкое недоумение.

Фото: Пресс-служба Kia.