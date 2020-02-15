Китаец из чулана
Даниил Гранин, вспоминая о Петрограде-Ленинграде 1920-х гг., писал: "В Вербное воскресенье на площади перед церковью устраивалась ярмарка... Китайцы продавали скрипучки, веера, чертиков, "тещины языки", "уйди-уйди". Пряники продавали, длинные конфеты..."1 Выходит, что игрушками - атрибутами Вербного базара - торговали китайцы?
Писатель Борис Хазанов свидетельствовал о 1933 г.: "Чистопрудный бульвар..., где миниатюрные китаянки с цветами в черных волосах продавали набитые опилками мячики на резинках - московский раскидай, знай-подкидывай-кидай, бумажные вертушки и "уди-уди""2. Вот уже и Вербного базара с конца 1920-х гг. нет, а китайцы все торгуют и его атрибутами, и другими замысловатыми игрушками...
Доступ китайцев на российские территории был открыт русско-китайским договором 1860 г.3 Тем не менее, по-видимому, даже в последнее десятилетие XIX века в европейской части Российской империи китайцы оставались диковинкой.
Из автобиографической повести Александры Бруштейн (в девичестве Выгодской) "Дорога уходит в даль..." (1958) можно узнать, что в Вильно первой половины 1890-х гг. в "чайном магазине известной фирмы "К и С. Попов с сыновьями"" "с утра до вечера" "в вышитом синем китайском халате" стоял "настоящий живой китаец Ван Ди-Бо". Голова его была "обрита наголо, только на затылке оставлены волосы, заплетенные в длинную косу". Этого китайца привезли "специально для рекламы, чтобы люди покупали чай и кофе только в этом магазине". И покупатели "повалили валом. Всякий покупал хоть осьмушку чаю или кофе, хоть полфунта сахару и при этом глазел на живого китайца".
Управляющий магазином говорил: "Желаете живого китайсу видеть, пожалуйте-с! В магазин-с! Вошли, купили чего ни то, вот он вам, живой китайса, смотрите в свое удовольствие!" Поэтому покидать магазин или даже стоять на его пороге Ван Ди-Бо строго запрещалось. Он жил в чулане позади магазина и никогда не выходил на улицу4.
Но в начале ХХ века "среди прибывших в Россию иностранцев китайцы занимали уже третье место после персидских и австро-венгерских подданных". Так, за 1906 г. из Китая в Россию прибыло более 60 тысяч человек, а в 1907 г. - более 80 тысяч человек5.
Занятия китайцев в России в первой половине ХХ века были разнообразны - это и выращивание овощей ("Летом... в китайской слободке огородники... сидели на корточках с глиняными горшками на головах. Из горшков струился дым и разгонял комаров. Китайцы пололи и поливали ровные, как ниточки, грядки"6), и торговля тканями ("Разносчики-китайцы торговали китайской чесучой"7), и стирка белья ("Мать... наказывала: "Чистоту поддерживай. По мелочишке что сам постирай, что большое - к китайцам в прачечную снеси...""8), и изготовление папирос для продажи ("Петька... "торговал папиросами от китайцев" - так называлось в нашем городе это тяжелое дело. Китайцы, жившие в Покровской слободе, набивали гильзы и нанимали мальчишек торговать"9), и ремонт обуви ("Один китаец сидел на улице, "холодный сапожник", и хорошо и скоро ремонтировал обувь"10), и сбор утильсырья ("В наш двор пришел китаец... Он встал посреди двора и закричал...: "Бутылки берем!"... У него в мешке... игрушки. И любую игрушку можно получить бесплатно, если сдать китайцу бутылку..."11)12.
Обезьянка с пелеринкой
Но немало выходцев из Китая были задействованы в сфере развлечений. Если в конце XIX в. сам вид китайца являлся зрелищем, то позднее этого было уже недостаточно.
В повести Р. Фраермана описывается жизнь в дальневосточном "портовом городке" "близ океана" в начале ХХ в.: "Во всем городе была только одна обезьянка - у странствующего фокусника китайца Чи Фу. Никто не знал, где он живет, куда исчезает и как снова появляется в городке. Но неизбежно летом, в тихие теплые вечера, на улице вдруг раздавался его голос: "Мадама, играй, играй". Чи Фу шел с деревянным сундучком, который висел у него за спиной на широком лоснящемся ремне, а рядом с ним на тоненькой цепочке, прикрепленной к тому же ремню, бежала обезьянка. Чи Фу снимал свой сундучок где-нибудь в тени под старой лиственницей, и мадама начинала играть. Обезьянка вынимала из сундучка бархатную пелеринку, ботфорты со шпорами, огромную шляпу с пером и наряжалась Котом в сапогах... Обезьянка... посматривала на толпу ребятишек, озабоченно почесывалась и часто мигала глазами. Мимоходом она выхватывала из рук ребят лесные орехи и сладкие коричневые рожки. После представления она обходила зрителей, подставляя свою лиловую ладонь, собирала стертые полушки и запихивала их за щеку. Потом складывала свой костюм и снова отправлялась в путь и бежала за Чи Фу"13.
Волшебные горошины
В автобиографической повести Любови Воронковой "Детство на окраине" описывается Вербный базар в Москве в 1911 г. Китаец всего лишь рекламирует товар, но сами его действия выглядят как чудо: "Вот толпа раздалась, стала в кружок. Что там такое?
А в кругу, на булыжной мостовой, среди жидкой, смешанной с солнцем грязи, стоял маленький столик и на столике широкая белая миска с водой. Над этой миской колдовал китаец в синей одежде, в круглой шапочке, из-под которой спускалась по спине длинная черная жесткая коса. Он тряс в пригоршне какие-то темные горошинки, показывал их всем, кто хотел смотреть. Соня пробралась вперед..., ей во что бы то ни стало хотелось видеть, что будет дальше.
Она близко увидела эти серые бесцветные горошинки в желтой руке китайца. И вот он произнес несколько непонятных слов, как-то странно повел руками над миской и бросил шарики в воду.
И тут стало твориться непонятное. Каждый шарик начал во что-то превращаться. Одни расправлялись, развертывали зеленые листья, стебельки, на стебельках появлялись бутоны, которые тут же расцветали розовыми и желтыми розами... Другие превращались в маленьких, сверкающих драконов с изумрудными хвостами... Из третьих получались пестрые вазочки... Четвертые раскрывались яркими китайскими веерами... И каждая горошина раскрывала что-то свое и, сверкая красками, всплывала перед глазами изумленной публики.
Соня не могла оторвать глаз от такого чуда, она просто забыла дышать. Но китаец накрыл миску полотенцем и снова затряс горошинами в ладони.
- Ходя, давай-ка мне!
- Мне десяточек, Ходя!..
К нему протянулось несколько рук с медяками.
- Ой, мама, купи!
Мама купила несколько штук и положила Соне в карман"14.
Жонглеры и фокусники
О России 1910-х гг. пишет Я.Н. Ривош: "Ходили по дворам... китайцы-фокусники с дрессированными змеями и белыми мышками. Они глотали шпаги, жонглировали, случалось, что показывали действительно интересные фокусы, которые могли бы быть украшением программы в любом цирке"16.
В городе Шадринске Пермской губернии китайцы появились во время Первой мировой войны. Китаец на Михайловской площади у магазина Рубина показывал фокусы: "кровопускание", "хождение по канату". Какой-то мальчик, копируя действия китайца-фокусника, "ударом перочинного ножа поранил руку товарищу"17. В шадринской газете "Исеть" за 1915 г. опубликовано следующее сообщение: "На площадке между магазинами Моисеева и Рубина ежедневно дает представления фокусник-китаец. Около него собирается большая группа народа. В то время, когда китаец показывает свои фокусы, у зазевавшихся обчищаются карманы"18.
А в июне 1917 г. начальник штаба Петроградского военного округа отмечал, что "на улицах Петрограда... замечается огромное количество бродячих китайцев, не имеющих определенных занятий, фокусников или торгующих в разнос..."19
Журналист А. Коновалов вспоминал о жизни в Орехово-Зуево в 1920-1930-х гг.: "Приходил на лужайку фокусник-китаец с косой на голове. Он набивал рот опилками, поджигал их и дымил, изображая дымящий паровоз. Ходя, так называли китайцев, вытаскивал разноцветные шарики из носа, ушей, прокалывал щеки острой иглой"21.
Писатель С. Боровиков свидетельствовал, что в начале 1950-х гг. в Саратове китайцы "торговали на Верхнем базаре... бумажными игрушками: шариками на тонкой резинке, которые скакали от ладошки, и раздвигающимися, словно веер, нежно дрожащими цветной папиросной бумагой кружками на двух деревянных палочках"22.
1940-ми - началом 1950-х гг., по-видимому, заканчивается эпоха "китайских развлечений в России". В 1950-е гг. на смену живущим в Советском Союзе выходцам из Поднебесной, специализировавшимся на развлечениях, в нашу страну стали прибывать тысячи китайцев для учебы и стажировки. Но это уже другая эпоха и другая история...
1. Гранин Д.А. Заговор // Звезда. 2012. N 1.
2. Хазанов Б. В садах за огненной рекой. СПб, 2014. С. 74.
3. Клипка К.К. Китайцы в Томске в конце XIX - начале ХХ века // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. N 6. С. 159.
4. Бруштейн А. Дорога уходит в даль... Повесть. Главы из второй части. // Пионер. 1958, N 5. С. 8.
5. Клипка К.К. Китайцы в Томске. С. 160.
6. Фраерман Р. Золотой василек. Роман. М., 1963. С. 15.
7. Ривош Я.Н. Время и вещи: очерки по истории материальной культуры в России начала ХХ века. М., 1990. С. 168.
8. Скорин И. Ребята из Угро. Повесть. М., 1982. С. 130.
9. Каверин В. Собрание сочинений в 8 т. М., 1981. Т. 3. С. 32.
10. Иовлева В.Н. Михайловская площадь // Шадринский альманах. Шадринск, 1997. Вып. 1. С. 51.
11. Матвеева Л. Шесть тетрадок. М. 1976. С. 151-155.
12. Подробнее см.: Борисов С.Б. Занятия китайцев в России в 1890-е - 1950-е гг. // Вопросы истории. 2019. N 4. С. 86-95.
13. Фраерман Р. Золотой василек. С. 20.
14. Воронкова Л.Ф. Детство на окраине. М., 1959. С. 203-204.
16. Ривош Я.Н. Время и вещи. С. 168, 169.
17. Иовлева В.Н. Михайловская площадь. С. 51.
18. У истоков была "Исеть" / подборку сделал С. Борисов // Шадринская новь. 1990. 16 августа.
19. Хохлов А. Политика России в отношении китайских иммигрантов в период Первой мировой войны // Российская история. 2015. N 3. С. 17-18.
21. Коновалов А. Пароход моего детства // Казарма. Орехово-Зуево, 2000.
27. Боровиков С. В русском жанре - 7 // Волга. 1995. N 4. С. 172.