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1 мая 2019 г. 16:55
"Родина"
Текст: Сергей Борисов (доктор культурологии)
Родина - № 5(519)

"Давайте флиртовать, товарищи!"

В среде молодежи начала ХХ века игру "Флирт цветов" одни боготворили, другие считали пошлостью
Игра "флирт цветов" получила распространение у молодежи из состоятельных и образованных кругов русского общества в ХIХ в. С 1920-х по 1960-е гг. "флирт цветов" продолжал бытовать в СССР, но сама игра официально оценивалась как мещанская забава.
Ф. Андреотти. Послеобеденный чай.
Ф. Андреотти. Послеобеденный чай.

"Шепча, бледнею и смолкаю"

Игра "флирт цветов" представляла собой обмен карточками (письменными репликами "амурного" содержания) между сидящими за столом участниками. Одна - изнаночная - сторона карточек выглядела на манер "рубашки" игральных карт, на другой стороне значились названия цветов в паре с короткими фразами ("там были разные названия вроде бы цветов ... тубероза какая-то, иммортель и лакфиоль какие-то, а возле них ... напечатано ... "Вы располагаете собой?" или "Шепча, бледнею и смолкаю")1.

Названий цветов было много, много было и фраз, запомнить, какая фраза на какой карточке соответствовала какому цветку, было невозможно или трудно. Один участник передавал другому карточку (вероятно, изнаночной, одинаковой для всех, стороной вверх, чтобы не видели другие) и произносил название цветка. Получивший карту участник игры-общения отыскивал глазами название цветка и читал написанную возле него фразу. Затем он подбирал приличествующую, на его взгляд, фразу из имевшегося у него набора карточек и передавал собеседнику, произнеся вместо фразы название находящегося рядом с ней цветка.

Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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Возникновение игры "флирт цветов" в России относится к XIX в. Однако отраженное в литературе ее бытование относится лишь к ХХ в. В воспоминаниях С.В. Хлудова, описывавших "быт, будни и праздники купеческой династии", действие (судя по строчке: "Года три тому назад, во время революции 1905 года...") происходит в 1908 г. Себя автор воспоминаний, оформленных в виде рассказа, вывел под собственным именем:

"В десять часов вечера начались танцы ... Сережа побрел к террасе, где на плетеных стульях и креслах сидели группами и парами молодые люди и девушки, отдыхавшие от танцев. Некоторые играли в игру "Флирт цветов". Игра заключалась в обмене карточками, на которых были напечатаны названия различных цветов, и каждому названию соответствовал либо вопрос, либо ответ игривого свойства. Например, алмаз спрашивал, нравятся ли вам брюнетки. Алмаз утверждал, что в любви мало радости, но много слез. Игра эта уже одним своим названием вызывала у Сережи отвращение..."2

Итак, 1908 г. - наиболее раннее время, относительно которого имеется свидетельство о бытовании игры "флирт цветов" в среде состоятельной молодежи.

Обложка книжки с правилами игры "Флирт цветов".

"А вы мне совсем не нравитесь"

В автобиографическом "Юношеском романе" В.П. Катаева содержатся воспоминания о 1912-1914 гг. Действие происходит в Одессе. Лирическому герою примерно 14-15 лет: "Мои романчики проходили ... с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ...письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом ... или во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью "фиалка", что значило "я вас люблю"3.

Действие книги Галины Остапенко (1908-1971) "Я выбираю путь", рисующей "картину жизни одного из волжских городов..."4, происходит в 1922 г. Автору книги тогда было 14 лет, что совпадает с указанным в тексте возрастом посещающей занятия скаутов героини, от лица которой ведется повествование.

"Я иду на вечеринку!.. Пригласила меня Лялька Мандельштам. Вернее всего, из-за Сережи... Все знают, что он без меня не пойдет. А она к нему неравнодушна, по-моему. Из младших никого, кроме меня, не будет. Придут Зина, скаутмастер и какие-то Лялькины кавалеры. Впрочем, какая же я младшая? Мне пятнадцать через месяц!..
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- Сыграем во "флирт цветов", господа? - предлагает Лялька, кокетливо взглядывая на Сережу, и раздает всем карточки.

Сейчас же чья-то рука протягивает мне карту. Я поднимаю глаза. Рука принадлежит одному из юношей...

- Гелиотроп! - произносит он значительно и смотрит на меня...

Ищу на карточке "гелиотроп" и читаю: "Вы мне нравитесь". ... Я чувствую, что краснею, и беспомощно ерзаю на диване.

- Пошли ему вот это: "сирень", - сквозь зубы говорит Сережа и подсовывает мне свою карточку.

Где это "сирень"? Ах, вот: "А вы мне совсем не нравитесь"..."5

Если в повести Остапенко игра "флирт цветов" организуется представителями "буржуазных" (мелкобуржуазных) слоев, то в романе Николая Островского "Как закалялась сталь" играм с поцелуями и "цветочному флирту" - в том же 1922 г. - предаются мещански настроенные представители рабоче-комсомольского слоя.

"Слушай, Павлуша... Сходим сегодня на вечеринку, у Зины Гладыш сегодня собираются ребята..." - настойчиво уговаривала его Катюша. Большеглазая малярка Катя - хороший товарищ и неплохая комсомолка. Корчагину не хотелось обижать дивчину, и он согласился... В квартире паровозного машиниста Гладыша было людно и шумно. Взрослые ... перешли во вторую комнату, а в большой первой и на веранде ... собралось человек пятнадцать парней и девчат... Когда Катюша провела Павла через сад на веранду, там уже шла игра, так называемая "кормежка голубей". Посреди веранды стояли два стула спинками друг к другу. На них, по вызову хозяйки, руководившей игрой, сели парнишка и девушка. Хозяйка кричала: "Кормите голубей!" - и сидевшие друг к другу спиной молодые люди повертывали назад головы, губы их встречались, и они всенародно целовались. Потом шла игра в "колечко" и "почтальоны", и каждая из них обязательно сопровождалась поцелуями. ... Для тех, кого эти игры не удовлетворяли, на круглом столике, в углу, лежала стопка карточек "цветочного флирта". Соседка Павла, назвавшая себя Мурой, девушка лет шестнадцати, кокетничая, протянула ему карточку и тихо сказала: "Фиалка"... Сейчас, когда он навсегда оторвался от мещанской жизни ... вечеринка эта показалась ему чем-то уродливым и немного смешным. Как бы то ни было, а карточка "флирта" была в его руке. Напротив "фиалки" он прочитал: "Вы мне очень нравитесь". Павел посмотрел на девушку. Она, не смущаясь, встретила этот взгляд. "Почему?" Вопрос вышел тяжеловатым. Ответ Мура приготовила заранее. "Роза", - протянула она ему вторую карточку. Напротив "розы" стояло: "Вы мой идеал"... Корчагин повернулся к девушке и ... спросил: "Зачем ты этой чепухой занимаешься?.."6

"Пышно и ярко цветет мещанство"

Знакомство с мемуарами журналиста-международника В.М. Бережкова (1916 года рождения) позволяет получить информацию об игре в 1927-1928 гг.: "Год в пятом классе, - вспоминает он, - был, пожалуй, самым счастливым в моем детстве... Запомнились и вечеринки, которые мы обычно устраивали в просторной квартире ... Шурки Цейтлина... На таких вечеринках мы читали ... стихи, устраивали самодеятельные концерты, играли в лото, в бирюльки и в сохранившийся с дореволюционных времен и еще остававшийся популярным среди молодежи из интеллигентных семей утонченный "флирт цветов", когда каждому выдавалась карточка, где под названием цветка значились изречения из произведений классиков. Назвав цветок и адресовав его партнерше, передавали послание, не произнося его вслух. Светлое, безмятежное время..."7

Орган Центрального бюро детской коммунистической организации им. В.И. Ленина при ЦК ВЛКСМ журнал "Пионер" в 1931 г. писал обличающе: "Пышно и ярко ... цветет кое-где мещанство. Собираясь друг у друга, ребята играют "во флирт". ... При лампе слышны вполголоса читаемые стихи Есенина... Девчата заводят альбомы... Устраиваются вечера с вином..."8

Фото: Википедия
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Мелькает упоминание о картах цветочного флирта и в рассказе Бориса Горбатова "В зимнюю ночь" 1937 г.: "Среди книг на пыльной полочке я вдруг увидел старые, пожелтевшие листки картона. "Флирт цветов! - удивленно воскликнул я. - Давайте флиртовать, товарищи". Я роздал карты, но никто ничего не понял в них... "С чем это кушают?" - вежливо спросил механик. С флиртом цветов он столкнулся впервые на маленькой фактории за Полярным кругом. Любопытно, как попали сюда эти засаленные карточки? Я послал механику орхидею: "Орхидея. Вы - кокетка, вы играете моим сердцем". Но флирт не имел успеха. Скоро все отбросили карты"9.

В повести Мориса Симашко "Гу-га", созданной, по-видимому, на автобиографических материалах (автор пишет в посвящении: "Моим товарищам из 11-й Военно-авиационной школы пилотов"), рассказывается о времяпрепровождении курсантов в 1941 г., в первые месяцы войны: "Мы заходим во двор... Заходим со своим букетом. Ирка с Надькой накрывают скатертью стол. Третья девочка - их подруга - носит чайную посуду. Появляется из кухни Иркина мать ... руки у нее в муке... У Ирки отец был каким-то районным начальством и сейчас на фронте. Мать работает в райисполкоме. Дом у них хороший... В доме есть шкафы, буфет, кровати с никелированными спинками... Мы пьем маленькими рюмками сладкую наливку и едим пирог...

- ...Давай танцевать! - кричит Ирка.

...Мы ... танцуем возле стола... Потом играем в игру, которая называется флирт. На карточках напечатаны названия цветов и драгоценных камней, а напротив какое-нибудь высказывание с тайным смыслом. Чаще всего - стихотворная строка, или пословица, или просто намекающая фраза. Все это с буквой "ять", на старой плотной бумаге. Некоторые карточки новые, как видно, взамен утерянных, и там напечатано на машинке или написано от руки ровным ученическим почерком. Есть там и французские слова, но мы их пропускаем.

- Смарагд! - говорит мне Ирка и передает карточку. Читаю: "Ты понимал, о мрачный гений, тот грустный безотчетный сон".

- Нарцисс! - отвечаю тут же, отдавая другую карточку из тех, что у меня в руке. Там прямо и ясно сказано: "Стремлюсь к тебе, мой ангел милый!" В ответ - левкой: "Все слова, слова, слова..." Я решаюсь на большее - изумруд: "Ужель забыла ты лобзанья?" В ответ - маргаритка: "Ах!.." Мы с увлечением перебрасываемся карточками, и вдруг карточка со стороны - сапфир: "Пустое сердце бьется ровно". Поднимаю глаза. Это Надька... В глазах какой-то вызов и обида. Перебираю карточки и отвечаю тем, что написано от руки, - сирень: "Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь". Продолжаем играть, громко смеемся, читаем вслух наиболее томные выражения. Это и в шутку, и почти всерьез. У всех: у нас и у девочек - разгорелись глаза, временами чье-то лицо заливается вдруг краской...
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Что-то еще незримое увиделось вдруг мне сейчас в этом маленьком доме ... где мы играем в смешную и лукавую, чистую игру. Я читал, как играли в нее в прошлом веке... Родился я ... в интернациональной комсомольской семье. Не знал я всего этого. Слово "флирт" употреблялось родителями только в отрицательном смысле"10.

"Флирт цветов" не исчезает из практики молодежных вечеринок и в военные годы. Вот женщина вспоминает о жизни в Нижнем Тагиле - тыловом уральском городе: "В 1943 году наш 9-й класс собрался на Октябрьские праздники в нашем доме. Ели винегрет, горячую картошку ... пили чай... Нам было весело: танцевали, играли в "почту", во "флирт" - цветы рассказывали, кто что хочет, в "фанты" ... крутили "бутылочку"... Танцевали танго..."11

Р. Эдвин. Флирт.

"Обмениваются пошлыми сентенциями..."

Идейные комсомольцы боролись с этой забавой. В автобиографическом повествовании Александра Воронеля рассказывается о событиях конца 1940х гг.: "Мы собрали ... материалы о жизни молодежи провинциального города. У нас были дневники ... альбомы с экспромтами гостей, флирт (флирт - это игра, во время которой обмениваются пошлыми сентенциями, отпечатанными на специальных карточках), записки "почты" ... и т. д. Все это мы использовали для своего грандиозного похода против "мещанства и пошлости", который начался ... докладом на школьном вечере (дело было в десятом классе), а окончился серией диспутов во всех школах города..."12

О середине 1950-х гг. читаем в повести Л. Жуховицкого: "Вечеринка... Играли в детские игры - "садовника", "кольцо-кольцо, ко мне!". На столике лежал допотопный "флирт" - розовые карточки, полные мещанского яда. Роза означала "Я вас люблю", астра - "Я вас обожаю", орхидея - "Я от вас без ума". Девочка играла в "садовника", улыбалась - Витьке не больше, чем всем. Он не выдержал, спросил ее с помощью розового листика: "Как вы ко мне относитесь?" Она ответила тем же путем: "Вы хитрый"13.

Фото: Государственнная Третьяковская галерея
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Как свидетельствует книга Льва Кассиля "Дело вкуса", игра продолжала бытовать на молодежных вечеринках и в начале 1960х гг.: "А иной раз на вечеринке - смотришь и глазам своим не веришь - появляются вдруг в руках у девушек и юношей засаленные, пахнущие затхлым сундуком и невесть как сохранившиеся (а бывает так, что и заново аккуратно переписанные) карточки игры "флирт цветов". И, разобрав карточки, играющие начинают обмениваться от имени всяких орхидей, гелиотропов, жасминов и настурций готовыми пошлейшими репликами, вроде: "Оставьте представляться, я вас вижу насквозь..." или: "Мое сердце - неподходящий инструмент для игры на нем..."14

Более того, как следует из книги Кассиля, на рубеже 1950-1960-х гг. имел место по меньшей мере один массовый выпуск карточек для этой игры: "Не так давно я прочел в газете заметку по поводу только что выпущенной в одном из южных городов "игры цветов". Игра была выпущена тиражом в сорок три тысячи экземпляров. Она напомнила мне давно забытое время, когда эта игра называлась откровенней - "флиртом цветов". Вот содержание одной из сорока карточек: "Ландыш. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего не дал мне, кроме страданий". "Ромашка. Я не хочу быть пятой спицей в колеснице". "Незабудка. Почему вы мрачны?" "Ирис. Не вопрошай меня напрасно..." "Мак. Вы очень кокетливы". "Левкой. Ваших дьявольских глаз я боюсь, как огня". "Резеда. Ты рождена играть сердцами". И в таком духе все сорок карточек!.. Вот как цепка и живуча пошлость!"15

Итак, игра "флирт цветов" получила распространение у молодежи из состоятельных и образованных кругов русского общества в ХIХ в. ("Я читал, как играли в нее в прошлом веке..."16). Игра активно практиковалась в кругах образованной молодежи в начале ХХ века. С 1920-х по 1960-е гг. "флирт цветов" продолжал бытовать в СССР, но сама игра официально оценивалась как мещанская забава. Свидетельств о бытовании игры в последней трети ХХ в. обнаружить не удалось.

Вот уже около десяти лет в интернете публикуются предложения приобрести фабрично изготовленные по дореволюционным образцам комплекты игры. Произойдет ли после полувекового перерыва восстановление устойчивого бытования "флирта цветов", покажет время.

Фото: репродукция
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1. Эппель А. Чужой тогда в пейзаже // Знамя. 1999. N 11.
2. Хлудов С. Фейерверк // Наука и жизнь. 2003. N 8.
3. Катаев В.П. Юношеский роман. Роман. М., 1983. С. 56.
4. Мусатов А. [Аннотация] // Остапенко Г. Я выбираю путь. Повесть о трудной юности. М., 1969. С. 2.
5. Остапенко Г. Я выбираю путь... М., 1969. С. 70, 73.
6. Островский Н.А. Как закалялась сталь. Роман. М., 1982. С. 254-256.
7. Бережков В.M. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993. С. 132.
8. Пионер. Орган Центрального Бюро детской коммунистической организации им. В.И. Ленина при ЦК ВЛКСМ. 1931. N 1. С. 17.
9. Горбатов Б. Собрание сочинений в 4 т. М., 1988. Т. 2. С. 578-579.
10. Симашко М. Семирамида. Гу-га: Роман, повесть. М., 1990. С. 443-445.
11. Хлопотова Н.И. Военная юность // Тагильский краевед. 2005. N 18-19. С. 82.
12. Воронель А. Трепет забот иудейских. Эссе. Тель-Авив. М.; Иерусалим, 1981.
13. Жуховицкий Л. В первый раз // Семья и школа. 1963. N 4. С. 7.
14. Кассиль Л. "Дело вкуса". Заметки писателя. М., 1964. С. 89-90.
15. Там же. С. 90.
16. Симашко М. Указ. соч. С. 445.

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