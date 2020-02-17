Обновленный Volkswagen Passat в России оказался дороже конкурентов

Volkswagen начал приём заказов на рестайлинговый Passat. Седан будет предложен в трёх комплектациях по цене от 1 829 000 рублей.

В базовой версии Respect новинка оснащена 150-сильным TSI и 6-ступенчатой МКП. Также этот мотор можно заказать в паре с преселективным 7-скоростным "роботом" DSG. Эта же трансмиссия положена 190-сильному двигателю.

В базовой комплектации VW Passat имеет в арсенале светодиодную оптику и фонари, у LED-противотуманок есть функция подсветки поворотов. В топовой версии исполнения седан оснащён системой IQ.Light с матричными фарами и автоматическим управлением света. В "базе" Passat поставляется с тканевой обивкой салона, радиосистемой Composition с тачскрином 6.5 дюймов и 8 динамиками, зеркалами с электроприводом и подогревом, круиз-контролем. Также функция подогрева есть у лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на более дорогие комплектации: модель в исполнении Business обойдётся в 2 199 000 рублей, Exclusive - в 2 345 000 рублей.

Для примера, Hyundai Sonata с двухлитровым 1.6 MPI и "автоматом" стоит от 1 499 000 рублей. Список опций почти аналогичен VW Passat. Kia Optima на "ручке" стоит от 1 364 900 рублей.

Напомним, премьера обновлённого VW Passat состоялась в конце 2020 года.