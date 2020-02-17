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17.02.2020 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Ростовская область)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В тюрьме Ростова-на-Дону внезапно скончался, как его прозвали, "краснодарский каннибал" Дмитрий Бакшеев, который был осужден по резонансному делу об убийстве и расчленении женщины в сентябре 2017 года. Об этом корреспонденту "РГ" в телефонном разговоре сообщил адвокат осужденного Алексей Аванесян.

- После этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону, где он должен был отбывать наказание, Дмитрию Бакшееву внезапно стало плохо, - рассказал Алексей Аванесян. - А потом в тюремной больнице он скончался. Никаких подробностей пока не известно. Я вместе с общественным защитником Юлией Федотовой еду в Ростов-на-Дону, поскольку у Бакшеева, кроме его жены, нет родственников. А она, как известно, тоже осуждена. Вообще очень странная смерть - в Краснодаре он был совершенно здоров. Да, он инсулинозависимый и у него был туберкулез. Однако он пролечился и на заседаниях суда, и в СИЗО выглядел совершенно здоровым.

Фото: МВД.РФ
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Официальным комментарием УФСИН по факту происходящего "РГ" не располагает.

"РГ" уже неоднократно писала о скандальном уголовном деле семейной пары, которых неофициально прозвали "краснодарскими каннибалами". В сентябре 2017 года их обвинили в убийстве 35-летней женщины, тело которой они якобы расчленили. Именно этот жуткий факт стал поводом для того, чтобы обоих заподозрили в каннибализме. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Однако в итоге расследования обвинения именно в каннибализме не подтвердились. Во всех остальных преступлениях - убийстве и расчленении 35-летней женщины - их признали виновными по соответствующим статьям."Следствием и судом установлено, что 8 сентября 2017 года Бакшеев с супругой находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло Краснодара вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день, - сообщили в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. - В процессе употребления спиртного между женщинами произошел словесный конфликт, из-за которого жена стала подстрекать супруга к убийству новой знакомой".

По данным следователей, Дмитрий Бакшеев поддался на уговоры, взял нож, который хранил в своем рюкзаке, и нанес новой знакомой два удара в область груди, убив ее. После этого он надругался над телом погибшей, расчленив его. Часть фрагментов тела мужчина спрятал на месте, а часть забрал с собой.

Выйти на след преступников удалось благодаря мобильному телефону со снимками жертвы, который они потеряли.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, обвинение непосредственно в убийстве было предъявлено Дмитрию Бакшееву. Однако в ходе следствия у него выявили открытую форму туберкулеза. Мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс реабилитации. После лечения и получения заключения экспертов расследование в отношении Дмитрия Бакшеева было продолжено.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы Бакшеев признан вменяемым, однако у него выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

Суд признал вину Бакшеева и приговорил его к 12,2 годам лишения свободы.

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