В Мордовии суд оштрафовал участника драки с Захарченко

Штраф в 5000 рублей назначил Зубово-Полянский районный суд Мордовии осужденному колонии №5 УФСИН по республике за нанесение побоев бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Экс-офицер отбывает в исправительном учреждении наказание за взятки.

Конфликт между осужденными, переросший в драку, произошел 9 января. Как сообщили в пресс-службе суда, в 13 часов 46 минут в общем коридоре отряда №5 колонии мужчина нанес побои Захарченко, ударив его один раз кулаком в область головы. Инцидент пресекли сотрудники колонии. Как уже писала "РГ", второй участник конфликта - осужденный Захарченко - получил пять суток штрафного изолятора.

Напомним, с ноября осужденный на 12,5 года лишения свободы Захарченко отбывает наказание в исправительной колонии №5 поселка Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Перед отправкой в колонию из следственного изолятора "Лефортово" комиссия присвоила Захарченко статус осужденного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около девяти миллиардов рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере.

Вину Захарченко не признал. В июне Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии. В октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода.