Новости

Хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США 19:51
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным 19:31
В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе 18:58
Пострадавший при обрушении дома в Ижевске травмировал позвоночник 18:49
В КБР врачи вместо приема больных детей обедали, распивая шампанское 18:23
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу 18:18
Норвежский биатлонист заступился за Логинова 18:12
Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат 18:07
Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов 18:07
Болонскую ярмарку детской литературы перенесли из-за коронавируса 17:49
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней 17:34
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс 17:15
Ковальчук получил в "Вашингтоне" 17-й номер 17:10
В Ижевске после гибели человека на стройке завели дело 17:05
Назван возможный промежуточный хозяин коронавируса 17:05
Главные ошибки при проезде "лежачих полицейских" 17:00
В Коми четыре человека погибли при столкновении с КамАзом 16:47
Один человек погиб при обрушении на стройке в Ижевске 16:21
Вышел трейлер новых "Трансформеров" 16:13
Звезда "Мажора" Павел Прилучный разводится с актрисой Агатой Муцениеце 16:05
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии 15:57
Российского журналиста не пустили в Латвию 15:42
Спасатели извлекли второго пострадавшего при обрушении в Ижевске 15:35
В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке 15:13
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Поверьте в свои доходы

Росстат подсчитал наши заработки и развеял сомнения
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Примерно каждый шестой рубль, ставший доходом россиян, - пенсия. К такому выводу пришли исследователи Росстата, проанализировав, откуда у нас появляются деньги на жизнь и как мы их тратим. Результаты получились весьма занятные.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Наибольшая часть всех денежных доходов населения страны - 57,4% (по итогам 2018 года - более свежие данные еще обсчитываются) - приходится на зарплату, - пояснила начальник отдела макроэкономических расчетов показателей доходов и расходов населения Росстата Надежда Сучкова. - Потом идут социальные выплаты (19,1%), из которых 74% - пенсии. Следом - предпринимательская деятельность, к ней мы относим и сдачу квартир внаем, - 6,1%. Еще 4,6% приходятся на доходы от собственности: дивиденды, проценты по вкладам и так далее. Есть и еще одна статья - другие доходы. На них приходится 12,8% полученных россиянами денег.

Фото: iStock
Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

"Другие доходы" - очень интересная категория. В ней прячется и то, что мы привыкли называть "серыми зарплатами". Напрямую они не видны - не отражаются ни в статистических отчетах организаций, ни в данных налоговой инспекции, с которыми работает Росстат. Однако есть простой закон: сумма всех доходов населения равна сумме всех расходов и сбережений. Если это равенство не выполняется, значит, есть еще какие-то деньги, скрытые от учета. В прошлые годы их доля колебалась от 20 до 25%. Сейчас Росстат изменил свою методику и смог "просветить" примерно половину этих средств. Но для этого экспертам каждый год приходится обработать, перепроверить и увязать между собой примерно 110 тысяч документов.

Наибольшая часть денежных доходов россиян приходится на зарплату

Среди наших трат 84,3% занимают потребительские расходы, в которые служба статистики включает и продукты, и одежду, и коммунальные платежи. Еще 12,9% уходят на оплату налогов, погашение кредитов, оформление страховок и разнообразные взносы. Оставшиеся 2,8% - лотереи и переводы денег за рубеж.

Все больше россиян ищут дополнительный заработок

"Нас часто упрекают в том, что приведенные данные не в полной мере соответствуют ситуации, которую наблюдает в своей жизни и в окружении конкретный человек, - делится Надежда Сучкова. - В нашей стране эти показатели считают с 1958 года, опыт накоплен огромный, методики отлажены, а объемы исходной информации таковы, что у нас просто нет возможности подогнать решение под ответ. Все цифры - точные и объективные".

Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Социология Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
Китай разработал вакцину против коронавируса
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин