Примерно каждый шестой рубль, ставший доходом россиян, - пенсия. К такому выводу пришли исследователи Росстата, проанализировав, откуда у нас появляются деньги на жизнь и как мы их тратим. Результаты получились весьма занятные.

- Наибольшая часть всех денежных доходов населения страны - 57,4% (по итогам 2018 года - более свежие данные еще обсчитываются) - приходится на зарплату, - пояснила начальник отдела макроэкономических расчетов показателей доходов и расходов населения Росстата Надежда Сучкова. - Потом идут социальные выплаты (19,1%), из которых 74% - пенсии. Следом - предпринимательская деятельность, к ней мы относим и сдачу квартир внаем, - 6,1%. Еще 4,6% приходятся на доходы от собственности: дивиденды, проценты по вкладам и так далее. Есть и еще одна статья - другие доходы. На них приходится 12,8% полученных россиянами денег.

"Другие доходы" - очень интересная категория. В ней прячется и то, что мы привыкли называть "серыми зарплатами". Напрямую они не видны - не отражаются ни в статистических отчетах организаций, ни в данных налоговой инспекции, с которыми работает Росстат. Однако есть простой закон: сумма всех доходов населения равна сумме всех расходов и сбережений. Если это равенство не выполняется, значит, есть еще какие-то деньги, скрытые от учета. В прошлые годы их доля колебалась от 20 до 25%. Сейчас Росстат изменил свою методику и смог "просветить" примерно половину этих средств. Но для этого экспертам каждый год приходится обработать, перепроверить и увязать между собой примерно 110 тысяч документов.

Наибольшая часть денежных доходов россиян приходится на зарплату

Среди наших трат 84,3% занимают потребительские расходы, в которые служба статистики включает и продукты, и одежду, и коммунальные платежи. Еще 12,9% уходят на оплату налогов, погашение кредитов, оформление страховок и разнообразные взносы. Оставшиеся 2,8% - лотереи и переводы денег за рубеж.

"Нас часто упрекают в том, что приведенные данные не в полной мере соответствуют ситуации, которую наблюдает в своей жизни и в окружении конкретный человек, - делится Надежда Сучкова. - В нашей стране эти показатели считают с 1958 года, опыт накоплен огромный, методики отлажены, а объемы исходной информации таковы, что у нас просто нет возможности подогнать решение под ответ. Все цифры - точные и объективные".