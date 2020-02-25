Дмитрий Дибров рассказал о своем состоянии после инсульта

Российский шоумен, телеведущий и певец Дмитрий Дибров, перенесший микроинсульт (который сам артист принял за простой обморок), пообещал вернуться к творческой деятельности уже 28 февраля. Заявив в комментарии ТАСС, что чувствует себя хорошо.

"Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг", - уточняет телеведущий. Заверяя, что "у врачей нет шансов", так как на пятницу уже намечены съемки.

О госпитализации Диброва стало известно 17 февраля - шоумен упал на пол и потерял сознание в кинотеатре "Октябрь" на премьере картины Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне".

Как предположили тогда СМИ, у артиста случился либо инсульт, либо эпилептический припадок. И то и другое пришедший в себя Дибров с юмором опроверг. Но официально поставленный диагноз с Дмитрием компетентно поспорил.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Был ведущим передач "Старый телевизор", "О, счастливчик!", а с 2008-го - шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале.

Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви".

Ранее проходила информация, что Дибров со своей молодой, но уже многодетной женой врезались в дерево на мотоцикле.