Находящиеся на Diamond Princess украинцы отказались возвращаться домой

Не все украинцы, находящиеся на стоящем у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess, хотят вернуться домой.

"Почти все наше граждане не собираются эвакуироваться", - заявил сотрудник МИД Украины Максим Коваленко. Он отметил, что на судне, на котором ранее из-за вспышки коронавируса COVID-19 был объявлен карантин, находятся 25 украинцев. Все они являются членами экипажа.

"Вопрос их возвращения будет решаться с учетом мнения самих граждан и владельца судна", - приводит слова Коваленко агентство "Интерфакс".

По последним данным, на лайнере Diamond Princess, коронавирус выявлен у 691 человека, 36 из них - в тяжелом состоянии.