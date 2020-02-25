Почти 237 миллиардов рублей скопилось на счетах региональных фондов капремонта домов и спецсчетах. Колоссальные суммы вызывают вопрос: почему нельзя немедленно пустить их в дело и ускорить работы?

Региональные операторы не могут тратить накопленные средства под ноль. Ремонтные в основном носят сезонный характер: основная их часть проводится летом, приемка работ - осенью, а оплата - зимой. Даже при идеальном планировании схемы капремонта в течение года всегда будет проходить накопление средств на счетах, а в конце года или начале следующего - уменьшение. Иногда работы оплачиваются в январе и даже феврале следующего года. Фото: Сергей Куксин

"У ряда субъектов остатки средств на счетах их регоператоров превышают более чем в два раза планы работы на год, то есть деньги собираются, а работы, по сути, не ведутся", - сказал на заседании Госдумы первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ депутат Сергей Пахомов. По его данным, в 2019 году было завершено лишь 82% запланированных работ по капремонту (в 2018 году было еще меньше - 79%). А 10 регионов выполнили менее 50% запланированных работ.

В 2019 году было завершено лишь 82% запланированных работ по капремонту, а десять регионов выполнили менее половины запланированных работ

"В некоторых регионах мы регулярно фиксируем рост остатков на счетах регоператоров. Иногда размер остатков превышает годовую сумму взносов. Это недопустимо. Люди платят, дома не ремонтируются, деньги обесцениваются", - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Это связано, по ее мнению, с некачественно сформированными региональными программами капремонта, когда в краткосрочный период закладывают минимальное количество дешевых работ, а остальное откладывается на последующие годы. Получается, что в первый год делается непропорционально малый объем, а остальные средства зависают на потом. Вторая причина - "провалы" программы: подрядчики не выходят на конкурс, и работы проводить просто некому.

Пока проводится повторный конкурс, из-за короткого лета времени на проведение работ зачастую уже не остается. "В прежние годы мы наблюдали, как в Красноярском крае власти вообще не проводили конкурсы на проведение работ по капремонту - процесс стоял, деньги копились", - вспоминает Разворотнева.

В Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) отмечают, что в 2019 году, несмотря на то, что общий объем поступающих на капремонт взносов увеличивается, количество средств на счетах регоператоров снизилось, и эта тенденция будет сохраняться. "Проблема больших остатков на счетах фондов - это проблема отдельных субъектов, которые уже сейчас принимают меры по ее решению", - отмечают в АРОКР.

При этом, как подчеркивает исполнительный директор ассоциации Анна Мамонова, есть ряд факторов, которые не позволяют региональным операторам тратить накопленные средства под ноль. Во-первых, это сезонность работ: основная их часть проводится летом, приемка работ - осенью, а оплата - зимой. Даже при идеальном планировании схемы капитального ремонта в течение года всегда будет проходить накопление средств на счетах, а в конце года или начале следующего - уменьшение. Иногда работы оплачиваются в январе и даже феврале следующего года, если, к примеру, подрядчик вовремя не завершил работы или устраняет выявленные при приемке недочеты. "Это абсолютно рядовой рабочий процесс", - говорят в АРОКР.

Во-вторых, - у регоператоров должны быть зарезервированы средства на оплату контрактов, работы по которым еще не проведены. "Замена лифтов или других конструктивов, не зависящих от погодных условий, может выполняться даже зимой, а оплачиваться уже весной или летом. И под эти работы на счете должны быть заложены денежные средства", - отмечает Мамонова. В-третьих, часть средств должна сохраняться на счете регоператора на случай чрезвычайных ситуаций. Долю неприкосновенных средств определяет каждый регион самостоятельно, она варьируется от 3 до 30%, в среднем по стране - 15%.

Увеличивают объем средств на счетах и конкурсные процедуры. В торгах побеждает тот подрядчик, который значительнее всего уменьшил цену на работы. Сэкономленный остаток средств остается опять же на счете регоператора. И, наконец, на объем накоплений фондов капремонта влияет психология. "Ежегодно в декабре у региональных операторов существенно увеличивается процент денежных поступлений - в конце года люди начинают массово закрывать долги", - сообщают в АРОКР. В 2019 году собираемость взносов на капремонт в декабре увеличилась на 12,5% по сравнению с октябрем.

Как отмечают в ассоциации, в начале нынешнего года лишь 118,15 млрд рублей хранились на счетах региональных операторов, еще 118,64 млрд лежали на специальных счетах, притом что спецсчета завели лишь 12,77% многоквартирных домов.

"Спецсчет - это когда дом копит деньги на капремонт на своем счете, а не в общем котле у регионального оператора", - поясняет Разворотнева. В этом случае собственники сами должны принять решение, что пора делать капремонт и определить, какие именно работы нужно профинансировать в первую очередь. "Очень часто мы наблюдаем нерешительность собственников в этом важном вопросе", - отмечают в "ЖКХ Контроль". В 25 регионах организация даже проводит бесплатные консультации для владельцев спецсчетов о капремонте, в том числе по увеличению энергоэффективности дома, что впоследствии дает возможность им экономить на платежах за коммунальные услуги.

Если собственники решают перейти на спецсчет, то через год региональный оператор обязан перечислить туда все деньги, собранные на капремонт их дома. "Сегодня миграция небольшая: в 2019 году около 1% домов ушли на спецсчета, за 5 лет - 5-7%, - говорят в АРОКР. - В переводе на деньги сумма, причитающаяся к возврату, получается приличная. Этот момент необходимо тоже учитывать". Объем средств, хранящихся на спецсчетах, за последний год вырос на 29%. "На спецсчетах деньги тратятся медленнее, так как требуется больше времени, чтобы накопить на ремонт одного конструктива. Но сегодня активно развивается система рассрочки от подрядчиков, кроме того, собственники могут выбрать вариант повышенного минимального взноса, чтобы быстрее провести капитальный ремонт. Варианты существуют, все в руках собственников", - указывает Мамонова.

"Средства, которые в течение года не участвуют в ходе ремонтных работ, фонды капремонта в основном размещают на счетах и депозитах, нивелируя недополученные взносы на капремонт. Доходность с таких размещений может быть направлена исключительно на сами ремонтные работы", - подчеркивает замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Как отмечают в минстрое, система капремонта не просто вышла на стабильный уровень реализации, а оптимизируется и улучшается с каждым годом. В 2019 году все запланированные работы по капремонту выполнены в 52 635 многоквартирных домах, это на 11,7% больше, чем годом ранее.

"Отмечена новая тенденция - переход к комплексному ремонту. За один заход на дом регоператоры выполняют ремонт в среднем трех конструктивов. Все чаще капремонт синхронизируют и с текущим ремонтом подъездов", - говорит Егоров. Такие программы действуют, например, в Башкирии и Московской области.

В минстрое подчеркивают, что деятельность всех регоператоров максимально публична и открыта: ежеквартально публикуется отчетность, в которой отражается расходование средств по каждому дому, подрядчиков отбирают через конкурсы.

"Обсуждается ряд инициатив, в том числе связанных с техсостоянием многоквартирных домов, - добавляет Егоров. - Технический учет жилищного фонда позволит собрать в единой системе все сведения о состоянии дома, в том числе когда были проведены текущий и капитальный ремонты, в каком состоянии находятся отдельные конструктивы. Это позволит пересматривать как краткосрочные, так и долгосрочные программы капремонта, включая в приоритетный порядок ремонта те дома или те конструктивы, которые в этом нуждаются в первую очередь".