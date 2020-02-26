Новости

Чеснок в России подорожал на 37 процентов 04:49
На Дальнем Востоке заминировали десятки школ 04:25
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде 04:22
На Камчатке Авачинский вулкан открыли для туристов 04:22
Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 03:58
В Индонезии пропал подводный охотник из Приморья 03:45
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова 03:20
Два склада с резиной загорелись в Подмосковье 02:45
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на западе Германии 02:15
Air Canada продлила запрет на полеты в Пекин и Шанхай 01:53
Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 25.02.2020
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 25.02.2020
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 25.02.2020
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 03:20
Рубрика: В мире

Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: EPA/ SALVATORE DI NOLFI Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: EPA/ SALVATORE DI NOLFI
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: EPA/ SALVATORE DI NOLFI

"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, чтобы спросить, приедет ли он в Тбилиси. Жалкое зрелище", - написала в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Она была непосредственным участником тех событий и даже пострадала от рук потерявших всякое достоинство женщин. "Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", - добавила дипломат, сопроводив публикацию фотографиями, на которых видны царапины.

Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео. На кадрах видно, как представительницы телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать вопрос на русском языке. А когда их попробовали оттеснить, начинают кричать по-английски "Don t touch me" ("не трогайте меня" - прим. "РГ").

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готовы принять российскую делегацию. Местная оппозиция призвала не пускать Лаврова и сопровождающих его людей.

В мире экс-СССР Грузия В мире Европа Швейцария Правительство МИД Международные организации ООН

Главное сегодня

США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
Китай разработал вакцину против коронавируса