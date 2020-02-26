Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова

"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, чтобы спросить, приедет ли он в Тбилиси. Жалкое зрелище", - написала в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она была непосредственным участником тех событий и даже пострадала от рук потерявших всякое достоинство женщин. "Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", - добавила дипломат, сопроводив публикацию фотографиями, на которых видны царапины.

Напомним, инцидент произошел в Женеве, куда глава МИД России Сергей Лавров приехал, чтобы принять участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Министр был шокирован поведением девушек. Мария Захарова на своей странице в соцсетях опубликовала видео. На кадрах видно, как представительницы телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать вопрос на русском языке. А когда их попробовали оттеснить, начинают кричать по-английски "Don t touch me" ("не трогайте меня" - прим. "РГ").

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готовы принять российскую делегацию. Местная оппозиция призвала не пускать Лаврова и сопровождающих его людей.