Ordinary Man: Оззи Осборн остался верен себе и поклонникам

Было время, когда любое действие Оззи Осборна - будь то пресловутая выходка с головой летучей мыши или эксплуатация им условно "сатантинской" символики - воспринимали и обсуждали вполне серьёзно - возмущаясь или, наоборот, неистово фанатея. А потом вдруг наступил всеохватывающий постмодерн - и считывать иронию в каком угодно провокационном жесте научились, кажется, даже младенцы.

В этом современном мире "Великому и Ужасному" пришлось не слишком сладко. Он, конечно, продолжал собирать полные залы любителей олдскульного хеви-метала, да и без внимания в дни выхода новых альбомов не оставался. Однако, как ни крути, был вынужден смириться с образом чудаковатого смешного дедушки с размалёванными глазами, который на что-то там ещё претендует, но выезжает главным образом за счёт горстки старых хитов, разбавляя сольную творческую деятельность то съёмками в чудовищных реалити-шоу, то слезливыми исповедями о найденных у него болезнях.

Правда, не всё так плохо - поскольку быть живым памятником самому себе дано далеко не каждому, а у старины Оззи подобное порой получается вполне эффектно и эффективно. Вот и очередная его пластинка - Ordinary Man - выглядит прежде всего качественной аутопародией. Оголтелой эксплуатацией морально устаревшего рок-типажа "Князя Тьмы" из бирмингемской пролетарщины - гротескной, китчевой, но не лишённой по-настоящему сильных - и в то же время по-настоящему забавных - моментов.

Начинается этот набор из одиннадцати песен добротным боевиком Straight To Hell, где есть абсолютно всё необходимое и преданному фанату, и, разумеется самому автору - от легендарного "Allright now!" на старте до раскатистого пафоса в припеве и запильного гитарного соло. А продолжается, например, Eat Me - нарочито прямолинейной провокацией на тему, ранее обыгранную Rammstein в культовой Mein Teil. Или игрушечно-пафосной страшилкой Under The Graveyard с лёгким намёком на чисто "сэббатовскую" эпичность.

Звучит так, будто составляющие вытащили из пыльного чулана: более того, сама по себе команда музыкантов - вроде Слэша и Чэда Смита - словно оттуда же и вылезла: кому, в конце концов, сейчас интересны все эти технари-виртуозы с их суетливым инструментальным мастерством? Однако ценность тут как раз-таки в умении быть, а не казаться: вместо того, чтобы гнаться за хайпом, искусственно молодясь, компания ветеранов добросовестно отрабатывает проверенную программу-минимум - заставляет капризных миллениалов морщиться, суёт им в уши отголоски вымершего жанра через Apple Music. И не стесняется показаться смешной даже в титульной балладе.

А уж там-то покоряются самые вершины нафталиновой красоты: Осборн по-пенсионерски старательно поёт дуэтом с сэром Элтоном Джоном, делая серьёзную заявку на успех среди волосатых посетителей "рок-дискотек", если их в принципе кто-нибудь ещё проводит. Впрочем, справедливости ради, есть здесь и коллаборация с популярным рэпером Post Malone - едва ли способная заинтересовать поклонников последнего, но всё же по-своему трогательная в своей нелепости претензия на "мост между поколениями". Ну и вообще - в наши дни именно определение "трогательный" применимо к Оззи в наибольшей степени.

Что, опять же, не так уж плохо. Ведь вязкие монотонные шедевры Black Sabbath, оставаясь ориентиром для сотен сладж- или стоунер-коллективов, ничуть не устарели и по сию пору. В то время как фронтмену легендарной группы достаточно периодически выскакивать из старомодной табакерки - да демонстративно посмеиваться над собственной архаичной "легендой", изредка выдавая пусть и не новую классику, но хотя бы по паре-тройке запоминающихся самоироничных треков.