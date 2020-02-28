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Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop

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    28.02.2020, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Amazon Prime опубликован очень, очень недурно выглядящий первый трейлер сериала Tales from the Loop, основанного на одноименной настольной игре и артбуке. Работы из которого активно ходят по Сети, вызывая приятный трепет (книга издана и в России).

Действие шоу разворачивается вокруг людей, живущих в альтернативных восьмидесятых в городке около т.н. Витка - агрегата-ускорителя, призванного проникать в разного рода тайны Мироздания. Что чревато множеством удивительных событий, явлений и аномалий - для всех поклонников "Очень странных дел".

Создатели сериала - шведский художник Саймон Столенхаг, автор этого мира, Мэтт Ривз ("Война планеты обезьян", новый "Бэтмен") и Натаниэл Халперн ("Убийство", "Манхэттен"). Композитор - 83-летний Филип Гласс (да, тот самый).

В ролях: Ребекка Холл ("Железный человек 3"), Пол Шнайдер ("Нулевой канал"), Дункан Джойнер (крайне недооцененный сериал "Кемпинг", "Смертельное оружие"), Эбби Райдер Фортсон ("Человек-муравей и Оса"), Джонатан Прайс ("Игра престолов", "Два папы"), Дэниэл Золгадри ("Первому игроку приготовиться", "451 градус по Фаренгейту").

Релиз первого сезона - 3 апреля.

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