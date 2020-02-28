Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop

На YouTube-канале Amazon Prime опубликован очень, очень недурно выглядящий первый трейлер сериала Tales from the Loop, основанного на одноименной настольной игре и артбуке. Работы из которого активно ходят по Сети, вызывая приятный трепет (книга издана и в России).

Действие шоу разворачивается вокруг людей, живущих в альтернативных восьмидесятых в городке около т.н. Витка - агрегата-ускорителя, призванного проникать в разного рода тайны Мироздания. Что чревато множеством удивительных событий, явлений и аномалий - для всех поклонников "Очень странных дел".

Tales From The Loop is coming to SXSW https://t.co/ASATMCSLTB pic.twitter.com/BXjzBQj87m — Simon Stålenhag (@simonstalenhag) January 18, 2020

Создатели сериала - шведский художник Саймон Столенхаг, автор этого мира, Мэтт Ривз ("Война планеты обезьян", новый "Бэтмен") и Натаниэл Халперн ("Убийство", "Манхэттен"). Композитор - 83-летний Филип Гласс (да, тот самый).

В ролях: Ребекка Холл ("Железный человек 3"), Пол Шнайдер ("Нулевой канал"), Дункан Джойнер (крайне недооцененный сериал "Кемпинг", "Смертельное оружие"), Эбби Райдер Фортсон ("Человек-муравей и Оса"), Джонатан Прайс ("Игра престолов", "Два папы"), Дэниэл Золгадри ("Первому игроку приготовиться", "451 градус по Фаренгейту").

Релиз первого сезона - 3 апреля.