Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем

Испанский певец и актер Энрике Иглесиас и его спутница, российская бывшая теннисистка Анна Курникова назвал свою новорожденную дочь "несуществующим русским именем Маша". То есть не Мария, - акцентирует "Лента.ру", которой Энрике сообщил подробность лично.

Указав: "русское имя для дочки выбрала Анна", и певцу оно очень нравится.

Кoрреспонденту ресурса Энрике похвалился, что русский язык учит с помощью Курниковой и уже может "немного на нем объясняться". Как сообщил Иглесиас, в результате дома они общаются "на смеси трех языков: испанского, русского и английского".

При этом артист выразил надежду, что дети пары будут "свободно владеть всеми тремя (языками) и получат возможность приобщиться к разным культурам".

Кроме того, 44-летний певец отметил: нового ребенка они специально не планировали. После рождения близнецов Николаса и Люси в 2017-м пара решила, что у них должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, не обсуждали. Так что "все получилось само собой". Но Энрике от этого все равно "абсолютно счастлив".