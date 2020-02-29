Новости

Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 16:21
"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе 14:43
Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл 14:31
В Москве обезврежена банда, возглавляемая "актером культовых фильмов" 28.02.2020
28-летняя актриса София Петрова экстренно госпитализирована в Москве 28.02.2020

Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем

Новости
    29.02.2020, 15:17
Текст:   Олег Усков

Испанский певец и актер Энрике Иглесиас и его спутница, российская бывшая теннисистка Анна Курникова назвал свою новорожденную дочь "несуществующим русским именем Маша". То есть не Мария, - акцентирует "Лента.ру", которой Энрике сообщил подробность лично.

Указав: "русское имя для дочки выбрала Анна", и певцу оно очень нравится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Кoрреспонденту ресурса Энрике похвалился, что русский язык учит с помощью Курниковой и уже может "немного на нем объясняться". Как сообщил Иглесиас, в результате дома они общаются "на смеси трех языков: испанского, русского и английского".

При этом артист выразил надежду, что дети пары будут "свободно владеть всеми тремя (языками) и получат возможность приобщиться к разным культурам".

Кроме того, 44-летний певец отметил: нового ребенка они специально не планировали. После рождения близнецов Николаса и Люси в 2017-м пара решила, что у них должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, не обсуждали. Так что "все получилось само собой". Но Энрике от этого все равно "абсолютно счастлив".

Новости

Перенесшего инсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы 28.02.2020
В Москве состоится премьера сборника оскаровских короткометражек 28.02.2020
Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет 28.02.2020
Умер актер "бондианы" Майкл Медуин 28.02.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии Андреасяна с Нагиевым "Гудбай, Америка!" 28.02.2020
Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом" 27.02.2020
Режиссер "Холопа" объяснил, почему на экранах так много актера Петрова 27.02.2020
⧣ фото
Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: начались съемки "Мира Юрского периода 3" 26.02.2020
Фото: во втором сезоне "Ведьмака" появятся эльфы-партизаны 21.02.2020
Жена Диброва рассказала о его состоянии после перенесенного инсульта 20.02.2020
⧣ музыка
Фото: Предоставлено издательством "ЭКСМО"
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 26.02.2020
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 24.02.2020
Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении" 23.02.2020