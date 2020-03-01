Берлинский фестиваль, несмотря на катаклизмы в виде смены директората и угрозы коронавируса, пришел к благополучному финалу и завершился триумфом иранской драмы "Здесь нет зла" режиссера Мохаммада Расулофа. Этот альманах из четырех новелл о проблемах нравственного выбора в сложнейших обстоятельствах завоевал "Золотого медведя". Режиссер не мог получить награду лично - по политическим мотивам ему запрещено выезжать за пределы страны. Это решение жюри было воспринято как знак солидарности с опальным мастером.

Гран-при жюри награждена драма Элайзы Хиттман "Никогда редко иногда всегда" (США). Лучшим режиссером стал Хон Сан-Су ("Женщина, которая убежала", Корея). За лучшую женскую роль приз получила Паула Бир ("Ундина", Германия), лучшим актером назван Элио Джермано ("Я хотел спрятаться", Италия). Лучший сценарий - в "Плохих сказках" братьев Д'Инноченцо (Италия). "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад присужден оператору Юргену Юргесу (Германия).

Это был первый фестиваль под директорством тандема Карло Шатриат - Мариэтт Риссенбек. Все ждали: чем он отличится, что в нем нового? Самое заметное: он стал прагматичнее, скупее в антураже, ушел дух праздника - будто вместо выставки-ярмарки мы попали на урок тригонометрии. Самое удивительное: показывая в конкурсе фильмы, засвеченные на фестивалях в Теллурайде или Санденсе, прошедшие по экранам Рима или Парижа, Берлинале прощается с многолетним "правом первой ночи" и становится "кинотеатром второго экрана".

Многие говорят о его радикализации - я ее не заметил. Ориентация на попсу никуда не делась: ужастики, комедии, мелодрамы. Два-три фильма с претензией на заковыристый артхаус погоды не делают. Тем более один - "Сибирь" Абеля Феррары - сделан в полубреду и провалился. А другой... не считать же "новым словом" переформатирование видеоинсталляции "Дау" в подобие многосерийного фильма! Если это и кино, то архаичное: эстетически принадлежит временам датской "Догмы", этически - эпохе палеолита. В связи с "Дау" я бы скорее говорил о новом витке политизации фестиваля. Однобокой, с острием, обращенным на восток. Все картины, выбранные в России, сложились в единый образ дыры в мировой цивилизации - убогой, зомбированной, расчеловеченной.

Когда фильмы выбирают по градусу их безнадеги, невзирая на художественную слабость ("Город уснул") и этическую неполноценность ("Дау"), предвзятость не просто заметна, а бьет в глаза. Узнав, что в конкурс предложена именно та часть проекта, что не получила проката в России, сразу можно было предсказать, что приз ей уготован: поддержав отмеченную мировой критикой спорность, этическую ущербность "эксперимента", дирекция получила бы вожделенный скандал. Жюри, как герои иранского фильма, оказалось перед трудным нравственным выбором, но в ловушку не пошло, приняло соломоново решение: отметило немецкого оператора, героически поигравшего в вуайериста, а сомнительный опыт поощрять не стало. Скандал не состоялся.

Зато Берлинале без сопротивления сдался под напором феминизма, требующего гендерной пропорции 50 х 50 во что бы то ни стало. Образовался сильный крен к слабому полу: были в основном фильмы, либо снятые женщинами и отражающие женский взгляд на мир, либо отданные женским проблемам, как новые опусы Хон Сансу, Кристиана Петцольда, Филиппа Фалардо... Опыт оказался не бессмысленным: новый угол зрения - новые перспективы и взвихрение фестивальной политики.

Типовой мужчина в этих фильмах - слабак с разрушенной психикой. Таков герой "Неизбранных дорог" Салли Поттер: страдающий деменцией, безвольный, смешавший реальность с галлюцинацией (одна из лучших ролей Хавьера Бардема). Картина невыносимо снисходительна к этому недоразвитому, психически больному существу.

Когда фильмы выбирают по градусу их безнадеги, невзирая на художественную слабость и этическую неполноценность, предвзятость бьет в глаза

Психозы - лейтмотив Берлинале-2020: они сокрушают героев в аргентинском "Чужаке", сквозь психозы пробивается талант художника в итальянском байопике "Я хотел спрятаться", теряют себя в мире насилия герои фильма "Здесь нет зла" - распадающиеся общества диктуют распад сознания.

Сугубо женской проблеме посвящена драма Элайзы Хиттман "Никогда редко иногда всегда": 17-летняя девушка едет в Нью-Йорк, чтобы тайком от родителей сделать аборт. Хиттман не скрывает политических обертонов фильма, рассматривая его как вклад в борьбу женщин за право самим решать "свои репродуктивные проблемы" и, разумеется, за "ниспровержение патриархата".

Маленьким праздником для женского населения Берлинале стала весть о приговоре насильнику и прелюбодею Харви Вайнштейну, хотя многие - та же Хиттман, к примеру, - удручены мягкостью судебного решения и тем, что не все случаи харассмента нашли в нем отражение. Кристиан Петцольд как в воду глядел, сняв "Ундину" о мстительной Русалке, без суда и следствия утопившей любимого за попытку ей изменить: женское сознание оказалось не более склонным к гуманизму, чем мужское.

На кинорынке прошел семинар, посвященный наиболее эффективным путям к заветной формуле 50х50. Участники обещают не останавливаться на достигнутом и воевать за такое же равенство цветных кинематографистов с белыми, а также членов ЛГБТ-сообщества со всеми прочими. Качество уже не имеет значения - важно равновесие в цифрах. Фестиваль это доказал, продемонстрировав весеннее обострение в планетарных масштабах: война полов только разгорается.