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03.03.2020 17:25
Рубрика: Власть

Лавров рассказал об угрозе ядерной войны

Текст: Юрий Когалов (Хельсинки)
Впервые за многие годы эксперты заговорили о возможности ядерной войны, которая поставит под вопрос выживание человечества. Об этом по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Хельсинки заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя предложение президента Владимира Путина провести саммит глав государств - постоянных членов СБ ООН.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Инициатива о проведении саммита была выдвинута 23 января в ходе выступления президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме на форуме в память жертв холокоста", - напомнил Лавров. По его словам, инициативу подержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзинпинь, а недавно и президент США Дональд Трамп. "Повестка дня, как мы ее видим, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, которая закреплена в Уставе ООН. Это шире гораздо шире, чем вопросы, связанные с разоружением. Это и региональные конфликты, и новые вызовы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - отметил глава МИД РФ.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Лавров подчеркнул, что члены СБ ООН - это не эксклюзивный круг, который может решать проблемы человечества или навязывать свои подходы. "Это страны, которые могут сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества", - заявил министр.

По его словам, речь идет о выживании человечества. "Впервые за многие годы эксперты заговорили о возможности ядерной войны", - отметил Лавров. Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган в свое время выступили с заявлением, что победителей в ядерной войне быть не может, а потому ее нельзя допустить. Россия предлагает еще раз сделать такое заявление, однако ответа от США пока не получила.

Лавров выразил надежду, что этот вопрос будет обсужден на предстоящем саммите.

Впрочем, где и когда он пройдет, пока не известно. Время и место сейчас согласовываются, рассказал Лавров.

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