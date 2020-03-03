Лавров рассказал об угрозе ядерной войны

"Инициатива о проведении саммита была выдвинута 23 января в ходе выступления президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме на форуме в память жертв холокоста", - напомнил Лавров. По его словам, инициативу подержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзинпинь, а недавно и президент США Дональд Трамп. "Повестка дня, как мы ее видим, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, которая закреплена в Уставе ООН. Это шире гораздо шире, чем вопросы, связанные с разоружением. Это и региональные конфликты, и новые вызовы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что члены СБ ООН - это не эксклюзивный круг, который может решать проблемы человечества или навязывать свои подходы. "Это страны, которые могут сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества", - заявил министр.

По его словам, речь идет о выживании человечества. "Впервые за многие годы эксперты заговорили о возможности ядерной войны", - отметил Лавров. Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган в свое время выступили с заявлением, что победителей в ядерной войне быть не может, а потому ее нельзя допустить. Россия предлагает еще раз сделать такое заявление, однако ответа от США пока не получила.

Лавров выразил надежду, что этот вопрос будет обсужден на предстоящем саммите.

Впрочем, где и когда он пройдет, пока не известно. Время и место сейчас согласовываются, рассказал Лавров.