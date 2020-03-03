Испанский турист доехал из Магадана до Байкала на велосипеде

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, отправившийся из Магадана на велосипеде до Байкала, уже доехал до озера, сообщает РИА Новости.

"Я уже видел Байкал, чему очень рад. Здесь, в Сибири, конечно, намного легче, чем на Колыме или в Якутии. Температура примерно минус 20 градусов, бывает и теплее. Это уже почти Испания для меня после 60-градусных морозов. Пока сложно сказать, когда именно я доберусь до Иркутска. Шел сильный снег и приходилось останавливаться. Погода непредсказуемая", - цитирует агентство иностранца.

Напомним, что мужчина в 2018 году уже пытался покорить Дальний Восток, но чуть не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Его случайно нашли три брата-ингуша и отвезли в Сусуман, где испанцу помогли врачи.

В этот раз он подготовился гораздо лучше и даже встретился с мэром Магадана. Юрий Гришан вручил ему напутственное письмо-сопровождение и пообещал гостю, что во время путешествия по области его будут встречать представители всех округов.

В январе Хосе был вынужден прервать свой путь из-за внезапной поломки велосипеда в Якутии.