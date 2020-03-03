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Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис"

Новости
    03.03.2020, 13:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Компания Warner Bros. показала трейлер своего нового полнометражного анимационного фильма по комиксам DC - ленты "Темная лига справедливости: Апокалипсис" (Justice League Dark: Apokolips War).

Фото: instagram.com/ bosslogic
Элисон Бри и Джессику Бил представили в образе Женщины-Халка

Это мрачнейший и масштабнейший кроссовер, самый представительный в истории DC, в котором знаковые герои, включая Бэтмена, Супермена, Чудо-Женщину, Флэша, Киборга, Константина, Болотную Тварь и других, схлестнутся с могущественным Дарксайдом - дадут ему последний и решительный бой.

Выглядит эпичнейше, конечно - неописумый подарок поклонникам, вот уже шесть лет с благодарностью наблюдающим за качественным развитием анимационного сегмента этой вселенной.

Релиз - весной.

Созданный Джеком "Королем" Кирби Дарксайд (Darkseid) дебютировал в Superman's Pal Jimmy Olsen в ноябре 1970-го, вскоре войдя в первую десятку списка "Сто величайших злодеев комиксов всех времен". Являясь при этом одни из крайне немногих, чья сила равна силе Супермена.

Отметим, что говорит мегазлодей голосом актера Тони Тодда.

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