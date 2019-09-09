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СМИ: DC пытается отбить Киану Ривза у Marvel

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    09.09.2019, 16:03
Текст:   Козьма Лоханкин

Недавно отметивший 55-летие актёр Киану Ривз стал объектом борьбы двух главных комикс-вселенных планеты. Оказывается, DC пытается отбить всеобщего любимца у извечных конкурентов из Marvel.

Фото: kinopoisk.ru
Звезда Marvel появится в новой части франшизы "Миссия невыполнима"

Ранее сообщалось, что переговоры с целью заманить Киану в свою эпичную киновселенную Marvel ведёт сейчас с особой активностью. При этом, по печальному признанию президента Marvel Studios Кевина Файги, уже много лет они зовут Ривза к себе, но безрезультатно. Однако марвеловские боссы не теряют оптимизма и надеются заполучить актёра в каст "Вечных" - в компанию к Сальме Хайек и Анджелине Джоли, которая, кстати, впервые сыграет в кинокомиксе.

А Киану, кстати, в кинокомиксах прежде играл, осчастливив как раз-таки DC. Правда, фильм "Константин: Повелитель тьмы" на основе дисишного комикса вышел аж в 2005 году. Однако теперь DC вместе с соратниками из Warner Bros. не прочь снять продолжение, сообщает We Got This Covered. Разумеется, с Ривзом в главной роли.

Между тем актёру и так есть чем заняться - как стало известно несколько дней назад, он сыграет в продолжении "Матрицы" вместе с Кэрри-Энн Мосс.

Также поступала информация о том, что Ривз может сыграть антагониста в очередном спин-оффе "Форсажа".

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