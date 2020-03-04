Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию

Нахальных обочечников не любят все - автомобилисты и пешеходы, инспекторы ГИБДД и другие обочечники, россияне и иностранцы. Поэтому каждая оплошность такого хитреца, объехавшего пробку и нагло втискивающегося в полосу движения, каждая его неудача воспринимается законопослушными водителями на ура и рассматривается как проявление кармы.

Владелец синего пикапа на этом видео совершил сразу две ошибки, недопустимые для опытного обочечника. Сначала он решил съехать с асфальта и обойти часть пробки, не обратив внимание, что метрах в 10-15 уже виднеется дорожный знак, мешающий движению по гравию. А когда понял это, то слишком поспешно вывернул руль влево, чтобы вернуться в полосу.

Свободного места в ряду уже не было и наш герой, растерявшись, врезался в серый хэтчбек. Итог: две помятые машины и минимум час на оформление ДТП. Медленно едущие в пробке водители вправе злорадно усмехнуться.