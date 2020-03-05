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05.03.2020 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК взял Цеповяза под госзащиту в деле амурской колонии

Текст: Юрий Гень
Следственный комитет России взял под госзащиту одного из главарей банды Цапков - Вячеслава Цеповяза, поскольку он проходит как один из свидетелей по делу бывшего руководства амурской колонии.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Отставка руководителей этой ИК и возбуждение против них уголовных дел связаны со скандальными "пирами" Цеповяза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Генриха Хачатурова.

"Цеповяз в Омске, в колонии находится. Его должны были этапировать в Ростов - не этапировали, - заявил Хачатуров. - Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена программа госзащиты".

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости
Завершено расследование дела о "пирах" Цеповяза в амурской колонии

По словам адвоката, без разрешения СК РФ Цеповяза теперь никуда нельзя переводить, в частности этапировать за пределы колонии. В связи с этим следственные действия идут в омском исправительном учреждении.

Как ранее писала "РГ", по предварительной версии, сотрудники колонии в 2011-2015 годах за счет родственников Цеповяза и других заключенных открыли на территории колонии кафе, пасеку, автосервис и несколько других хозяйственных предприятий, не предусмотренных уголовно-исполнительной системой. Работавшие там осужденные (в том числе Цеповяз) пользовались рядом преимуществ. Им предоставляли дополнительные свидания и передачи, досрочно снимали взыскания. Люди, которые должны были содержаться в строгих условиях, жили вполне комфортно и даже имели возможность устраивать шикарные "пиршества" с деликатесами. Одно из застольев было снято на фото и видео. Попав в интернет, эти изображения вызвали широкий общественный резонанс. В отношении руководителей колонии были возбуждены уголовные дела, а сами они оказались уволены с постов.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) сотрудниками колонии будет рассматриваться в Ивановском районном суде Амурской области. Материалы передадут в суд после вручения копии обвинительного заключения.

Кроме того, выяснилось, что родственники Вячеслава Цеповяза якобы замешаны в других преступлениях, которые прежде были неизвестны. Владимир Алексеев из банды Цапка, отбывающий с 2013 года пожизненный срок в Мордовии, признался в ранее неизвестных преступлениях бандитов из станицы Кущевской. Об этом также писала "РГ".

Вова Беспредел, как называли Алексеева подельники, проходит обвиняемым по уголовному делу в отношении Федора Стрельцова, Натальи Стришней (экс-супруги ранее осужденного Вячеслава Цеповяза), ее брата Ивана и других лиц. В ходе следствия Алексеев заявил об участии всех троих в преступной группировке. Якобы они были в банде генераторами идей и работали с банками, занимаясь обналичиванием и легализацией денег. Осужденный также рассказал, что в 2010 году Наталья Цеповяз и ее брат придумали схему, как завладеть имуществом местного бизнесмена Александра Исюка, который под угрозой физической расправы над ним был вынужден взять на свое предприятие кредит - около 70 миллионов рублей - и впоследствии отдать всю сумму бандитам.

Расследованием новых эпизодов кровавой банды занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области. Вячеслав Цеповяз выступает по этим делам также в качестве свидетеля.

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