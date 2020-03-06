В Уфе сел "заминированный" пассажирский самолет

В аэропорту Уфы благополучно приземлился самолет из Москвы, на борту которого, по словам отправителя анонимного сообщения, была заложена бомба. После получения сигнала было принято решение не менять маршрут.

На борту воздушного судна находились 83 пассажира и пять членов экипажа.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, после посадки самолет немедленно обследовали, никаких взрывных устройств в нем обнаружено не было.

Сейчас правоохранители занимаются поиском отправителя сообщения с угрозой.

Это не первый случай с "минированием" пассажирских самолетов на этой неделе: несколько подобных сигналов поступили во вторник и четверг, во всех случаях бомб обнаружено не было.