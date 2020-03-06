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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе сел "заминированный" пассажирский самолет

В аэропорту Уфы благополучно приземлился самолет из Москвы, на борту которого, по словам отправителя анонимного сообщения, была заложена бомба. После получения сигнала было принято решение не менять маршрут.

Фото: iStock
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На борту воздушного судна находились 83 пассажира и пять членов экипажа.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, после посадки самолет немедленно обследовали, никаких взрывных устройств в нем обнаружено не было.

Сейчас правоохранители занимаются поиском отправителя сообщения с угрозой.

Это не первый случай с "минированием" пассажирских самолетов на этой неделе: несколько подобных сигналов поступили во вторник и четверг, во всех случаях бомб обнаружено не было.

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