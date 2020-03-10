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10.03.2020 15:17
Рубрика: Легковые авто

Toyota Motor снижает объёмы выпуска автомобилей с середины марта

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Японская компания Toyota Motor с 16 марта сократит выпуск автомобилей Lexus, спрос на которые снизился в результате введения в Китае ограничительных мер вследствие эпидемии коронавируса. Китай являлся для премиум-бренда вторым крупнейшим рынком сбыта после США.

Производство Lexus будет сокращено на 6%. Ограничение будет действовать в течение двух недель. Об этом сообщает NHK News.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Шаг выглядит логичным на фоне катастрофического падения рынка. Китайцы в целях безопасности отказываются от посещения дилерских центров. Признаться, в ситуации, когда зафиксировано столько случаев летального исхода и до сих пор не найдено эффективного препарата против вируса, о покупке авто задумываешься точно не в первую очередь.

В феврале 2020 года в Китае было продано на 92% автомобилей меньше, чем в феврале 2019-го. Что касается непосредственно Toyota, то продажи компании упали на две трети.

Напомним, что из-за коронавируса был отменён автосалон в Женеве, под угрозой срыва находится апрельское международное мотор-шоу в Нью-Йорке. В конце февраля Hyundai остановила завод в Ульсане, на АвтоВАЗе создан оперативный штаб, следящий за ситуацией и предпринимающий меры по обеспечению конвейера необходимыми компонентами.

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