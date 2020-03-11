Определен предел роста курсов доллара и евро

Центробанку удалось во вторник сдержать первую волну давления на рубль. По в последующие дни, если нефть все-таки упадет под 30 долларов, делать это будет и дороже, и сложнее.

Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, специально для "Российской газеты дал свои прогнозы по максимальному падению рубля и посоветовал, как лучше распорядиться в нынешней ситуации личными сбережениями:

- Международное энергетическое агентство оценивает снижение спроса на нефть по итогам 2020 года всего на 90 тысяч баррелей в базовом сценарии и на 730 тысяч баррелей в пессимистической его версии, то есть далеко не на миллионы баррелей.

Все это создает в целом неплохой фундамент для рынка энергоносителей на среднесрочное и долгосрочные перспективы. Тем не менее, нефтяным ценам нужно время, чтобы пройти через дно, которое может образоваться как возле 30 долларов за баррель, так и еще ниже. Но долго это не продлится.

Однако спокойно смотреть на все эти перипетии нефтяного рынка рубль, понятное дело, уже не смог. Хотя в сравнении с другими валютами развивающихся рынков, например, с рэндом ЮАР или с турецкой лирой, российская валюта еще держалась довольно долго. Слабела понемногу, колебалась вокруг 65-66 рублей. И конкретно в нисходящее пике рубль ушел лишь с 5 марта.

До последнего ему помогала привлекательность российских ОФЗ на фоне огромной кубышки резервов ЦБ. Но очередной аукцион 4 марта был отменен из-за неблагоприятных условий размещения. Занимать кредиторам под повышенный процент Минфин не захотел, и денежный приток поставили на паузу - которую теперь, вероятно, продлят.

Состоится сегодняшний аукцион (11 марта) - одна из важных сейчас интриг, способных повлиять на то, длиннее или же сравнительно короче окажется нынешний период слабости рубля. Но даже если аукционы перенесут еще до момента, пока фондовые биржи и нефть не найдут окончательное "дно", то результаты следующего размещения ОФЗ о многом скажут: каким, на сколько десятков миллиардов будет спрос после перерыва?

Именно этот момент, плюс ожидание позитивных перемен в динамике западных бирж - и есть теперь главные для рубля инфоповоды, способные со временем развернуть потоки денег вспять, из иностранной валюты вновь в российскую. А пока рубль поддерживает щитом из резервов российский ЦБ, объявивший о начале упреждающей массированной продажи валюты на внутреннем рынке.

Это важный шаг, ведь поначалу сообщалось лишь о прекращении закупок валюты на ближайшие 30 дней в рамках бюджетного правила. Однако оно предписывает не только покупать больше либо меньше валюты при более или менее дорогой нефти. Но также и порядок перехода к продажам валюты, как только нефтяные цены по факту или по прогнозным ожиданиям упадут ниже 42 долларов за баррель. Что сейчас и произошло.

Для таких именно случаев валютные резервы ЦБ и Фонд национального благосостояния (ФНБ) несколько лет пополнялись, и судя по всему, заслон из резервов на сегодня эффективен.

Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex. Но дальше будет труднее. Так что курс может подойти вплотную все к тем же 75 рублям и 85 рублям за доллар и евро, соответственно.

Впрочем, если нефть просто продолжит колебаться какое-то время вокруг 35 долларов, не отскакивая с ходу заметно выше, то у валютных курсов все равно будут основания проверить на прочность те самые 75 рублей по доллару и 85 рублей по евро. Но эти бастионы ЦБ, думается, будет защищать. И выше без крайне резкого обострения ситуации на мировых рынках валютные курсы в России пока не пустят.

Зато, как только нефтяные цены вернутся хотя бы в коридор от 40 до 45 долларов за баррель, то и доллар может быстро, тем более еще и с помощью валютных интервенций, вернуться к отметкам в 67,5-69 рублей. Но на какой-то период эти уровни могут стать для доллара новой поддержкой. Для евро аналогами-опорами могут выступить уровни в 77-79 рублей.

Что делать со сбережениями при слабом рубле

Вряд ли гражданам имеет смысл поспешно закупаться валютой по первым попавшимся высоким котировкам.

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.

Так что еще будет возможность купить валюту дешевле и в более спокойный момент.

Рациональнее всего не поддаваться эмоциям, продолжая искать для рублевых накоплений возможность выгодно их разместить в облигации или на вклады с гарантированной доходностью.

На российском рынке акций дно появится почти наверняка с задержкой после фондовых площадок США и Европы. Но и на наших биржах через пару месяцев будет к чему присмотреться, имея ввиду составленный заново портфель из подешевевших высокодивидендных акций. Но, естественно, спешить скупать бумаги по горячим следам в ближайшие дни может оказаться опрометчивым. Во всяком случае, очень рискованным решением.