Определен предел роста курсов доллара и евро

Новости

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом 06:24
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом 06:20
На Колыме обнаружили бесхозный склад с ядовитыми веществами 06:10
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе 06:07
В Алеппо начал работу восстановленный хлебозавод 06:06
Названы регионы с самыми старыми автомобилями 05:46
Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике 05:40
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению 05:31
На Камчатке из-за обогревателя погиб мужчина и сгорело около 100 коров 05:19
Нефть марки WTI подорожала на 3 процента 05:15
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах 05:14
Новый Toyota Highlander для России лишили одного из сидений 05:00
Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах 04:47
Более миллиарда долларов пожертвований собрано в Китае на борьбу с COVID-19 04:26
На Камчатке катавшаяся на лыжах девочка получила тяжелые травмы 04:21
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза 03:45
В Приморье прилетел рыжеухий бюльбюль 03:38
США начали переброску в Ирак систем ПВО и ПРО для защиты от Ирана 03:36
Венесуэльцев призвали отказаться от поцелуев при встрече из-за коронавируса 03:07
Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму 02:33
CNN: Две авиакатастрофы будут стоить Boeing не менее 18,7 млрд долларов 02:28
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 01:53
США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei 01:41
"Тоттенхэм" крупно проиграл "Лейпцигу" и вылетел из Лиги чемпионов 01:08
В США россиянин задержан за "хищение персональных данных" 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Определен предел роста курсов доллара и евро

Текст: Георгий Панин
Центробанку удалось во вторник сдержать первую волну давления на рубль. По в последующие дни, если нефть все-таки упадет под 30 долларов, делать это будет и дороже, и сложнее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, специально для "Российской газеты дал свои прогнозы по максимальному падению рубля и посоветовал, как лучше распорядиться в нынешней ситуации личными сбережениями:

- Международное энергетическое агентство оценивает снижение спроса на нефть по итогам 2020 года всего на 90 тысяч баррелей в базовом сценарии и на 730 тысяч баррелей в пессимистической его версии, то есть далеко не на миллионы баррелей.

Фото: iStock
ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность

Все это создает в целом неплохой фундамент для рынка энергоносителей на среднесрочное и долгосрочные перспективы. Тем не менее, нефтяным ценам нужно время, чтобы пройти через дно, которое может образоваться как возле 30 долларов за баррель, так и еще ниже. Но долго это не продлится.

Однако спокойно смотреть на все эти перипетии нефтяного рынка рубль, понятное дело, уже не смог. Хотя в сравнении с другими валютами развивающихся рынков, например, с рэндом ЮАР или с турецкой лирой, российская валюта еще держалась довольно долго. Слабела понемногу, колебалась вокруг 65-66 рублей. И конкретно в нисходящее пике рубль ушел лишь с 5 марта.

До последнего ему помогала привлекательность российских ОФЗ на фоне огромной кубышки резервов ЦБ. Но очередной аукцион 4 марта был отменен из-за неблагоприятных условий размещения. Занимать кредиторам под повышенный процент Минфин не захотел, и денежный приток поставили на паузу - которую теперь, вероятно, продлят.

Состоится сегодняшний аукцион (11 марта) - одна из важных сейчас интриг, способных повлиять на то, длиннее или же сравнительно короче окажется нынешний период слабости рубля. Но даже если аукционы перенесут еще до момента, пока фондовые биржи и нефть не найдут окончательное "дно", то результаты следующего размещения ОФЗ о многом скажут: каким, на сколько десятков миллиардов будет спрос после перерыва?

Фото: iStock
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Именно этот момент, плюс ожидание позитивных перемен в динамике западных бирж - и есть теперь главные для рубля инфоповоды, способные со временем развернуть потоки денег вспять, из иностранной валюты вновь в российскую. А пока рубль поддерживает щитом из резервов российский ЦБ, объявивший о начале упреждающей массированной продажи валюты на внутреннем рынке.

Это важный шаг, ведь поначалу сообщалось лишь о прекращении закупок валюты на ближайшие 30 дней в рамках бюджетного правила. Однако оно предписывает не только покупать больше либо меньше валюты при более или менее дорогой нефти. Но также и порядок перехода к продажам валюты, как только нефтяные цены по факту или по прогнозным ожиданиям упадут ниже 42 долларов за баррель. Что сейчас и произошло.

Для таких именно случаев валютные резервы ЦБ и Фонд национального благосостояния (ФНБ) несколько лет пополнялись, и судя по всему, заслон из резервов на сегодня эффективен.

Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex. Но дальше будет труднее. Так что курс может подойти вплотную все к тем же 75 рублям и 85 рублям за доллар и евро, соответственно.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Цена на нефть поднялась выше 38 долларов

Впрочем, если нефть просто продолжит колебаться какое-то время вокруг 35 долларов, не отскакивая с ходу заметно выше, то у валютных курсов все равно будут основания проверить на прочность те самые 75 рублей по доллару и 85 рублей по евро. Но эти бастионы ЦБ, думается, будет защищать. И выше без крайне резкого обострения ситуации на мировых рынках валютные курсы в России пока не пустят.

Зато, как только нефтяные цены вернутся хотя бы в коридор от 40 до 45 долларов за баррель, то и доллар может быстро, тем более еще и с помощью валютных интервенций, вернуться к отметкам в 67,5-69 рублей. Но на какой-то период эти уровни могут стать для доллара новой поддержкой. Для евро аналогами-опорами могут выступить уровни в 77-79 рублей.

Что делать со сбережениями при слабом рубле

Вряд ли гражданам имеет смысл поспешно закупаться валютой по первым попавшимся высоким котировкам.

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Банковские вклады остаются основным способом сбережений у россиян

Так что еще будет возможность купить валюту дешевле и в более спокойный момент.

Рациональнее всего не поддаваться эмоциям, продолжая искать для рублевых накоплений возможность выгодно их разместить в облигации или на вклады с гарантированной доходностью.

На российском рынке акций дно появится почти наверняка с задержкой после фондовых площадок США и Европы. Но и на наших биржах через пару месяцев будет к чему присмотреться, имея ввиду составленный заново портфель из подешевевших высокодивидендных акций. Но, естественно, спешить скупать бумаги по горячим следам в ближайшие дни может оказаться опрометчивым. Во всяком случае, очень рискованным решением.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ