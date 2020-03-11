В марте прошлого года минстрой России утвердил стандарт "Умный город", который подразумевает цифровизацию всех городов страны. Это должно повысить качество жизни россиян и решить множество экономических и организационных задач. На юге страны цифровизация мегаполисов уже набирает обороты. Процесс идет в городском хозяйстве и социальной сфере.

В прошлом году Таганрог стал первым полноценным "умным городом". На очереди столицы южных регионов - Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Владикавказ и другие. О перспективах цифровизации рассказывает вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов.

- Денис Константинович, сегодня цифровизация только набирает обороты. Общество уже успело понять, что же такое "умный город"?

- В прошлом году наша компания, основываясь на рекомендациях правительства, приступила к разработке собственной цифровой платформы "умного города". Для практического применения мы объединили восемь направлений, предложенных минстроем, в четыре группы. Первая группа систем предназначена для управления городскими ресурсами - транспортом, строительством, землей. Задача второй группы - управление социальной сферой и вовлечение горожан в процесс принятия важных для муниципалитета решений. Еще одна группа - для сферы услуг, от торговли и бытового обслуживания до образования и медицины. Последняя, четвертая - "Безопасный город", поддержание стабильной социальной среды с помощью различных систем видеонаблюдения, видеоаналитики и экстренного реагирования на возникающие ситуации.

Сегодня на юге наша компания активно интегрирует эти цифровые сервисы в муниципалитеты, ведет консультационную и просветительскую деятельность, говорит о необходимости таких преобразований на благо экономик регионов.

Город - одна из самых сложных систем, которая находится в постоянной динамике. Управлять ею эффективно можно, только владея информацией обо всех процессах и строя прогнозы в реальном времени. Показатель зрелости и интеллектуальности города - интеграция различных информационных систем на единой платформе, дающей полную картину того, что происходит в населенном пункте в реальном времени.

Как неоднократно подчеркивал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, цифровизация не ради цифровизации, "умный город" не ради того, чтобы использовать модный термин, а для того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему.

Поэтому для нас "Умный город" - это процесс постоянного совершенствования, который мы запускаем и которым управляем при помощи цифровых технологий. Мы верим, что инновации должны способствовать гармоничному развитию человека в быстрорастущих городах.

- В прошлом году "Ростелеком" заявлял о начале множества проектов в рамках программы "Умный город" на юге России. Каких успехов удалось достичь?

- "Умный город" не создается в одночасье. Цифровой трансформации подвергаются практически все сферы муниципального хозяйства и жизнедеятельности городского социума. Мы интегрируем "умные технологии" в транспортную сеть, телекоммуникации, электро-, газо- и водоснабжение, медицину, службы общественной и дорожной безопасности и другие направления, затем объединяем их на единой платформе, которая позволяет автоматизированно управлять всеми процессами и анализировать собираемые данные. "Ростелеком" на юге уже имеет достаточно большой опыт, чтобы быстро разворачивать такие экосистемы любого масштаба, но не всегда инфраструктура города и управляющие ею специалисты готовы к быстрым преобразованиям.

Поэтому мы действуем в рамках общей стратегии региона, учитываем цифровой ландшафт и реализуем приоритетные потребности, которые нам определяет тот или иной муниципалитет. Не каждый город или регион готов "поумнеть" сразу во всех направлениях, чаще приходится интегрировать решения поэтапно, оцифровывая наиболее важные для населения сферы в первую очередь.

В прошлом году на юге в качестве пилота наши сотрудники сделали "умным" город Таганрог, а также завершили ряд инновационных проектов, которые помогают "умнеть" многим городам в ЮФО и СКФО. Но самое главное, что эти решения уже сейчас приносят пользу как муниципалитетам, так и их жителям.

В Таганроге "Ростелеком" интегрировал системы "умного города" практически во все отрасли городского хозяйства - от здравоохранения и образования до систем безопасности и видеонаблюдения. Благодаря тому, что наши специалисты установили на улицах города более 11 тысяч энергосберегающих светильников, подключенных к единому автоматизированному центру, управление освещением стало автоматическим, и муниципалитет экономит до 60 процентов электроэнергии. Точно такие же проекты "Ростелеком" реализовал еще в девяти городах и станицах юга России: Азове, Шахтах, Белой Калитве, Белореченске, Кропоткине, Лабинске и Курганинске, Староминской и Михайловке. В общей сложности наши специалисты заменили около 80 тысяч светоточек.

Кроме того, в Таганроге специалисты компании запустили аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который объединяет на одной платформе систему общественной безопасности, в том числе и "Службу-112", систему правопорядка и систему контроля состояния окружающей среды.

Практически все медучреждения Таганрога интегрированы в федеральную информационную систему здравоохранения, которая содержит цифровые медицинские карты и обеспечивает оперативный доступ к истории болезни из любого города нашей страны, возможность удаленно записаться на прием к врачу или получить электронный больничный. Подобный подход реализован и в сфере городского школьного образования. Специалисты "Ростелекома" охватили местные школы оптикой и подключили к единой региональной информационной системе. Теперь у учеников есть цифровые дневники, интерактивные доски и другие возможности цифровой жизни.

Мы продолжаем активное сотрудничество и сейчас помогаем придать эстетичность городским улицам, поэтому убираем кабели, протянутые по опорам в воздухе, в свою кабельную канализацию. Помимо порядка это еще и повысит надежность работы сети, удобство эксплуатации, да и обслуживание станет дешевле.

Денис Лысов: "Мы действуем в рамках общей стратегии региона, работаем по тем приоритетным направлениям, которые ставят в муниципалитетах". Фото: Ростелеком

В ближайшем будущем "умным городом" станет Новороссийск, в котором сейчас завершается первый этап работ - уже интегрирована система "умного освещения", установлены "умные остановки", а в ближайшем будущем появятся "умные светофоры". В дальнейшем муниципалитет планирует создать ситуационной центр, где будут мониторить работу всех "умных элементов" города.

Кроме того, именно в Новороссийске мы завершаем и готовим к сдаче самый крупный энергосервисный контракт на юге - "Ростелеком" установил в парках и зонах отдыха, на автодорогах, улицах и внутриквартальных территориях города более 15 тысяч светодиодных светильников, которые потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с натриевыми и ртутными фонарями. Они моментально включаются, в отличие от ламп старого образца, которые разгораются от 10 до 30 минут, и имеют срок службы более 10 лет. Установленная нами автоматизированная система учета электроэнергии и управления уличным освещением позволит регулировать яркость в зависимости от времени суток и климатических условий, контролировать сбор данных и параметров сети, нагрузки на сеть в режиме реального времени, отслеживать незаконные подключения и многое другое.

На очереди - Сочи, соглашение с которым мы подписали в прошлом году. Для главного курорта страны есть целый ряд перспективных направлений, включая "умные парковки, остановки, светофоры" и другие объекты городской дорожной инфраструктуры. Особенно перспективным нам видится "Единая информационно-аналитическая система" (ЕИАС) в ЖКХ, которая ведет сбор данных с управляющих и ресурсоснабжающих организаций на общую платформу. В ней анализируются данные о состоянии жилого фонда, начислениях за коммунальные услуги, текущем и капитальном ремонте, задолженности. Эта система используется в Москве и Московской области и дает хорошие результаты, что уже почувствовали на себе жители столицы.

- Какие из проектов программы "Умный город" наиболее востребованы сегодня?

- На сегодняшний день самыми распространенными в наших городах становятся цифровые системы, предназначенные для управления зданиями, мониторинга транспорта, учета коммунальных ресурсов и обеспечения безопасности. При этом практика показывает, что безопасность является основной потребностью как для муниципалитетов, так и для населения. При создании "умных городов" "Ростелеком" в первую очередь руководствуется этим принципом и проводит все работы в рамках федеральной концепции "Безопасный город". Это обеспечивает единые технологические стандарты и гибкую интеграцию систем в единую платформу "умного города" и цифрового региона.

Если говорить языком цифр, то в прошлом году наша компания завершила проекты по построению сегментов "Системы-112" в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края. Она сокращает время вызова оперативных служб и работает по принципу "одного окна", когда человек звонит по единому номеру, а оператор в зависимости от ситуации вызывает МЧС, полицию, скорую помощь, газовую службу или антитеррор. Теперь система помощи в экстренных ситуациях работает с применением цифровых технологий и благодаря цифровым технологиям помогает более оперативно спасать человеческие жизни. Сейчас мы реализовываем такие же проекты в Кабардино-Балкарской Республике. В Ростовской области мы уже много лет обслуживаем и модернизируем "Систему-112" по всему региону. За 2019 год в 20 муниципальных образованиях области наши сотрудники дооснастили и развили подсистемы "Безопасного города", которые помогают проводить оперативно-розыскные мероприятия и повышают общий уровень безопасности населения.

В Волгоградской области мы перевели на цифру процесс вызовов по номеру "03". Как показывает практика, благодаря централизации и автоматическому распределению звонков служба скорой помощи быстрее реагирует на экстренные ситуации.

В Астраханской области компания завершила установку одного из структурных элементов региональной системы оповещения населения, которая предназначена для информирования граждан при массовых опасностях любого рода, от военных действий до природных катаклизмов. Подобный проект "Ростелеком" реализует и в Северной Осетии. Для республики наша компания построит комплексную систему экстренного оповещения населения за два года.

В целом же развитие подсистем, входящих в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", остается для нас приоритетным и в текущем году.

- А как еще можно улучшить жизнь в городе с помощью новых технологий?

- Один из прямых и ярких примеров - цифровое решение в сфере ЖКХ, которые мы активно используем на юге - оборудование жилых комплексов и домов "умными домофонами". В "умном городе" Таганроге "Ростелеком" установил такие домофоны в рамках пилотного проекта, и они уже снискали положительные отзывы жильцов и их соседей. Сегодня уже завершена установка "умных домофонов" еще в четырех жилых комплексах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Спрос растет - на очереди 10 ЖК, дома которых расположены в том числе в Северной Осетии и Дагестане.

Уверен, что благодаря максимуму удобств, которые наши домофоны обеспечивают жильцам, в ближайшем будущем они будут повсеместно интегрироваться в систему ЖКХ. У жильцов появилась возможность управлять домофоном через специальное приложение на телефоне, с помощью которого можно видеть гостя через встроенную в аппарат камеру, удаленно, не находясь в квартире, открыть посетителю дверь в подъезд и, в случае опасности, воспользоваться кнопкой SOS для вызова службы "112".

У некоторых ЖК по их просьбе наши специалисты уже дополнили программу опциями по управлению шлагбаумом на придомовой территории и системой видеонаблюдения по периметру дома. В будущем мы планируем оснастить устройства алгоритмом распознавания лиц, чтобы домофон "узнавал" хозяев и самостоятельно открывал входную дверь, а также телеметрией, которая обеспечит автоматизированный сбор данных за потребленные коммунальные ресурсы и передачу их в управляющую компанию.

Много проектов для построения "умного города" мы реализуем и в медицине. Сейчас в рамках единого цифрового контура системы здравоохранения внедрены цифровые сервисы в ряд больниц и поликлиник Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Адыгеи, на очереди - Астраханская область, Ставропольский край и Республика Северная Осетия. Запись к врачу через интернет - это самое простое, в числе наших разработок, которые уже внедряются в южных регионах, - цифровые решения для телемедицины и онлайн-консультаций.

- "Умные технологии" стоят денег, и немалых. Как финансируются проекты?

- Деньги на построение системы "умного города" могут выделяться из федерального бюджета, специально сформированного на эти цели. Например, в рамках национальной программы "Цифровая экономика" в 2019-2020 годах стартовали конкурсы проектов цифровизации, в том числе городского хозяйства. Минкомсвязи России регулярно проводит отбор получателей грантов. Кроме того, многие проекты могут внедряться с помощью инвестиций бизнеса по схеме государственно-частного партнерства, в том числе при заключении концессионных соглашений. Так, к примеру, поступила Астраханская область, для которой "Ростелеком" в рамках концессионного соглашения построил систему фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. С момента ее запуска в 2018 году смертность на дорогах региона снизилась на 30 процентов, а фиксация правонарушений повысилась в десять раз.

К сожалению, не все регионы спешат осваивать средства, выделенные на цифровизацию. Например, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах этот показатель составляет лишь десять процентов. Есть и трудности с привлечением средств со стороны бизнеса, который не готов вкладывать в городскую среду, пока нет понятного правового регулирования этой сферы. Но тем не менее процесс идет и набирает обороты.

В качестве еще одного примера приведу администрацию муниципалитета в Шахтах Ростовской области, с которой мы реализовали проект "Система контроля за исполнением поручений и учет производства работ по итогам обращения граждан, а также в рамках внутренней системы обращений". Теперь сотрудники администрации отслеживают собственную эффективность, а жители города - реакцию на их обращения и просьбы.

- Как вам видится дальнейшее развитие "умных городов" в рамках "Цифровой экономики"?

- На очередной конференции "Взгляд в цифровое будущее", которую "Ростелеком" ежегодно проводит для обмена опытом и трансляции выработанных решений в регионы, парадигма "умных городов" стала смещаться в сторону "цифровых регионов". Это обусловлено необходимостью масштабирования "умных технологий" на все муниципальные образования и их интеграции в единую IT-экосистему, чтобы платформы "умных городов" работали в режиме реального времени как единый организм.

Мы с самого начала использовали именно такой подход при разработке проектов "умных городов", потому что учитывали необходимость их последующего объединения в одну сеть. Поэтому дальнейшее развитие будет происходить как интенсивным, так и экстенсивным путем. Муниципалитеты, уже получившие опыт применения технологий, будут своим примером вовлекать остальных. А наша задача, как интегратора, заключается не только во внедрении цифровых решений, но и в объединении их на региональном и федеральном уровнях. "Ростелеком" имеет богатый опыт в реализации структурированных проектов в масштабах страны, поэтому, я уверен, мы сможем помочь вывести цифровую экономику в регионах на новый уровень.