В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - ответил на вопрос журналиста о возможном изменении стоимости топлива Сазонов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее министр энергетики Александр Новак объяснял, что в налоговой системе России предусмотрен специальный механизм, который нивелирует влияние изменения цен на нефть на мировых рынках на стоимость топлива на внутреннем рынке.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ на прошлой неделе началось падение цен на нефть. Минимальные цены были отмечены в понедельник - 31 доллар за баррель, после корректировки к утру среды котировки вернулись к отметке 38 долларов за условную бочку.