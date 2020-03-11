Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.03.2020 09:50
Рубрика: Бензин

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - ответил на вопрос журналиста о возможном изменении стоимости топлива Сазонов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее министр энергетики Александр Новак объяснял, что в налоговой системе России предусмотрен специальный механизм, который нивелирует влияние изменения цен на нефть на мировых рынках на стоимость топлива на внутреннем рынке.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ на прошлой неделе началось падение цен на нефть. Минимальные цены были отмечены в понедельник - 31 доллар за баррель, после корректировки к утру среды котировки вернулись к отметке 38 долларов за условную бочку.

"Убийца "Патриота" приедет в Россию без дизеля и только на "механике"
Сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на автомобиль