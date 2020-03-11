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Вышел второй русский трейлер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад"

Новости
    11.03.2020, 18:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован второй русский тизер-трейлер психологического триллера канала HBO "Отыграть назад" (The Undoing) - с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях.

В основе сценария шоу - книга Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать".

По сюжету у Кидман - роль преуспевающего нью-йоркского психотерапевта Грейс, Грант играет ее мужа. И пара кажется безупречной. Ровно до того момента, как выясняется, что Грейс за пятнадцать лет брака так и не узнала своего супруга толком.

Что, согласитесь, особо пикантно с учетом, что женщина - уважаемый эксперт в области супружеских отношений и автор книги по теме.

Фото: youtube.com/ Mortal Kombat
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Режиссер - лауреат "Оскара" и "Эмми" Сюзанна Бир ("Ночной администратор"), адаптацией исходников занимался Дэвид Э. Келли ("Большая маленькая ложь", "Голиаф", "Мистер Мерседес").

В других ролях: Дональд Сазерленд, Исмаэль Круз ("Мандалорец", "Рэй Донован"), Майкл Дивайн ("Карточный домик", "Удивительная миссис Мейзел"), Нома Думезвени ("Доктор Кто"), Лили Рэйб ("Американская история ужасов").

Премьера - 10 мая, в России - днем позже.

Первый трейлер смотрите здесь.

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