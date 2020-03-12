Клишас: Отзывы всех регионов на поправки в Конституцию должны поступить 13 марта

"По состоянию на сейчас в Совете Федерации уже есть 63 постановления региональных парламентов, они все положительные", - сказал он.

Документы из регионов продолжают поступать по мере принятия заксобраниями соответствующих постановлений.

"Мы видим, что по графику большинство регионов это сделают сегодня, несколько регионов это сделают завтра. Т.е. завтра у нас точно будет позиция всех субъектов Российской Федерации по закону о поправке", - заявил Клишас.

По его мнению, есть "очень большая вероятность" того, вопрос об удостоверении итогов голосования в регионах будет рассмотрен Советом Федерации на пленарном заседании, которое назначено на 14 марта по пакету бюджетных законов.

Напомним, накануне закон об изменениях в Основной закон прошел третье чтение в Госдуме и был одобрен Советом Федерации.

После того как верхняя палата федерального парламента подведет итоги голосования в региональных заксобраниях, текст закона будет направлен президенту. Глава государства намерен сначала запросить мнение Конституционного суда РФ о соответствии Основному закону нормы о праве действующего президента баллотироваться на новый срок. В случае положительного решения глава государства подпишет указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может пройти 22 апреля.

Изменения будут считаться одобренными при поддержке более чем половины участников голосования.