Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ

В четверг определились все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Последний участник второго раунда стал известен по результатам серии между московскими "Динамо" и "Спартаком". "Бело-голубые" выиграли и прошли дальше.

В итоге на Западе во втором раунде сыграют СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) и ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва). При этом матчи в Финляндии решено проводить без зрителей. Что касается поединков в Москве, то здесь КХЛ обещала определить формат их проведения.

На Востоке в "зеленом" дерби сойдутся принципиальные соперники "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), а "Барыс" (Нур-Султан) сыграет с клубом "Сибирь" (Новосибирск). Матчи в Казахстане также пройдут без зрителей.

Старт серий второго раунда запланирован на 17-18 марта.