Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ

Новости

ФИФА отменила мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 00:13
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за угрозы коронавируса 00:04
Россия помогла поставить оборудование для разгрузки зерна на Кубу 12.03.2020
"Манчестер Юнайтед" забил в гостях 5 мячей в ворота ЛАСКа 12.03.2020
Российский боксер Егоров стал претендентом на титул WBA 12.03.2020
"Динамо" выбило "Спартак" из розыгрыша Кубка Гагарина 12.03.2020
У советника верховного лидера Ирана диагностирован коронавирус 12.03.2020
Британия поддержала идею Путина о саммите "пятерки" СБ ООН 12.03.2020
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии 12.03.2020
В Израиле выявили коронавирус у двоих прилетевших из Москвы туристов 12.03.2020
В Беларуси подтвердили коронавирус у 21 пациента 12.03.2020
Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара 12.03.2020
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 12.03.2020
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 12.03.2020
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 12.03.2020
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 12.03.2020
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 12.03.2020
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 12.03.2020
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 12.03.2020
Еще четверо москвичей с коронавирусом - снова из Италии 12.03.2020
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 12.03.2020
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 12.03.2020
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 12.03.2020
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 12.03.2020
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 12.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 23:11
Рубрика: Спорт

Определились все пары второго раунда плей-офф КХЛ

Текст: Максим Домчев
В четверг определились все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Последний участник второго раунда стал известен по результатам серии между московскими "Динамо" и "Спартаком". "Бело-голубые" выиграли и прошли дальше.

Фото: РИА Новости
Клуб из Уфы выбил "Авангард" из Кубка Гагарина

В итоге на Западе во втором раунде сыграют СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) и ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва). При этом матчи в Финляндии решено проводить без зрителей. Что касается поединков в Москве, то здесь КХЛ обещала определить формат их проведения.

На Востоке в "зеленом" дерби сойдутся принципиальные соперники "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), а "Барыс" (Нур-Султан) сыграет с клубом "Сибирь" (Новосибирск). Матчи в Казахстане также пройдут без зрителей.

Старт серий второго раунда запланирован на 17-18 марта.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
В России зафиксированы еще шесть случаев заражения COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы