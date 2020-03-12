Кот Виктор побывал в гостях у президента Татарстана

Толстый кот Виктор, приехавший накануне в Казань, побывал на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом "РГ" рассказала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Напомним, ранее глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, пригласил Михаила Галина с его котом в Казань. Он пообещал гостям бесплатное проживание и питание.

И вот по завершению выставки кошек в Москве хозяин со своим знаменитым питомцем прибыли поездом в столицу Татарстана.

Как пояснила Лилия Галимова, визит Виктора получил такой резонанс, что им заинтересовался президент РТ Рустам Минниханов. В итоге он пригласил Михаила Галина с питомцем в свой рабочий кабинет. На встрече он с интересом выслушал историю, в результате которой кот получил широкую известность.

А Виктор попал на фото с видом из окна, которое традиционно каждое утро руководитель Татарстана выкладывает в Instagram.

У кота продолжается насыщенная культурная программа. Сегодня он побывает в Свияжске, который известен не только своими памятниками, но имеет славу кошачьего острова.

Напомним, кот Виктор получил известность после того, как его хозяин отказался сдать питомца в багаж из-за перевеса - кот весил десять килограммов вместо разрешенных восьми. Чтобы пройти досмотр, хозяин подменил кота на животное, подходящее по весу. История получила широкий общественный резонанс, после того, как перевозчик, узнав об обмане, исключил пассажира из программы лояльности и лишил его 370 миль, собранных в течение 14 лет.