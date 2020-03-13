Испанию не внесли в список опасных стран по коронавирусу

По заданию редакции - веду дневник "На карантине".

6-й день самоизоляции.

В Испании неспокойно. Новым коронавирусом уже заболели более двух тысяч человек. Смертельных случаев - около пятидесяти.

От новостей отвлекает звонок подруги: "Я везу тебе масло. Какие еще продукты нужны?" Пришлось ее остановить. После того, как накануне по "горячей линии" новосибирского минздрава нам сказали, что Испания не проходит по официальным документам как неблагоприятная по коронавирусу страна, муж вышел из самоизоляции. И уже купил масло.

Я осталась. Ведь Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а это уже меняет дело. Вот и региональный минздрав тут же разместил на своей странице в соцсетях и на официальном сайте подробную инструкцию, что делать, если… Уже хоть что-то.

Итак, читаю: "Куда обращаться, если вернулись из Китая, Италии, Кореи, Ирана?". Первым делом сообщить об этом по телефону "112".

"Какие страны в списке неблагополучных по коронавирусу?". Ответ: "Список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу определяет Роспотребнадзор, перечень обновляют. Сегодня, например, к Китаю, Южной Корее, Ирану и Италии добавили Германию и Францию".

Испании в этом списке нет. Ладно, уточню. Набираю "112".

- Здравствуйте. Мы с мужем вернулись из Испании. Что нам дальше делать?

- Жить! - слышу в трубке спокойный мужской голос.

По крайней мере, я поступаю сознательно, ограничивая общения и посещение общественных мест. Вот и минздрав просит об этом. "Внутренние рейсы в настоящее время не встречают и не досматривают. Если человек прилетел из-за границы транзитом через Москву, Санкт-Петербург, Иркутск или любой другой город, его должны проверить там, в аэропорту прилета. А сведения передать по месту жительства. Если этого по какой-то причине не произошло, гражданину нужно проявить сознательность и сообщить о себе, вернувшись в Новосибирск. На "горячую линию" по номеру "112" или в свою поликлинику", - говорится в рекомендации минздрава.

Сравниваю два документа - Роспотребнадзора от 2 марта 2020 года и указ мэра Москвы от 5 марта. Испания есть только во втором документе, а это значит, что в нашем регионе я могу гулять совершенно спокойно. Но вряд ли это успокоит моих коллег, если я завтра заявлюсь на работу. Звоню в регистратуру поликлиники № 1 Новосибирска, к которой прикреплена.

- Могу я сдать анализ на коронавирус?

На другом конце пауза.

- Каких-то особых распоряжений нет. Попробуйте записаться на прием к терапевту или инфекционисту.

Читаю в инструкции минздрава: "Самостоятельно такой тест (на новую инфекцию) сделать нельзя. Его назначают тем, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус, пациентам с клиническими проявлениями ОРВИ, прибывшим из таких стран. А также всем людям с пневмонией и тяжелыми формами ОРВИ, даже если они никуда не выезжали из страны". Круг замкнулся.

Сейчас в Новосибирской области под наблюдением находятся 282 человека. 447 человек уже сняты с учета. По данным минздрава, в настоящий момент в Новосибирской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. У всех пациентов отмечалась ОРВИ в легкой или средней форме. Врачи говорят в этом случае: "Пациенты с клиническими признаками ОРВИ, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции".

А я между паузами в работе "на удаленке" продолжаю бороться с протекающим краном. Муж сестры по телефону рассказал, что можно попробовать поджать, повернуть. Ура! Сделано! Самоизоляция продолжается.