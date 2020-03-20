Nissan готовится к смене логотипа. Появились первые изображения

База сразу нескольких патентных ведомств в Великобритании, Перу, Уругвае, Чили и Аргентине пополнилась изображением пары логотипов. Автором выступает компания Nissan. И это значит одно: японцы вслед за Volkswagen и BMW готовятся к эре электронной мобильности.

Напомним, что новым для автомобильной промышленности трендом в дизайне логотипов является двухмерность, а не 3D, как мы привыкли видеть. Это обусловлено, в первую очередь, трансформацией модельного ряда, который всё больше и больше "озеленяется": появляется больше гибридов и полностью электрических транспортных средств с большим количеством цифровых технологий на борту.

На примере компаний Volkswagen, которая уже внедрил новый лого, и на примере BMW, готовящейся сменить шильдики, мы увидели, что дизайнеры избавились от тяжеловесных элементов, максимально упросив "картинку", улучшив тем самым считываемость и восприятие.

Аналогичным путём, видимо, идёт Nissan. Кроме отсутствия теней, придающих значку объём, стоит выделить ещё два важных момента: отсутствие горизонтальной плашки и разомкнутый круг, в который вписано название бренда.

Правда, пока непонятно, какая модель дебютирует с новым логотипом Nissan. Если планы компании не претерпят серьёзных изменений, то вполне возможно, что ей станет кроссовер Nissan Ariya.