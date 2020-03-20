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20.03.2020 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале осудили лихача, сбившего ребенка на тротуаре

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, который осенью 2018 года на большой скорости сбил на тротуаре маленького мальчика с мамой и мужчину.

Лихача признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, с применением предметов в качестве оружия (пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ) и в хулиганстве с применением предметов в качестве оружия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). По статье об использовании заведомо ложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ) его оправдали.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю
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Суд назначил наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. После отбытия основного наказания на мужчину наложили некоторые ограничения: не выходить из дома с 22 часов до шести утра, не выезжать за пределы города и не посещать массовые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в пользу потерпевших с обвиняемого взыскан моральный вред на общую сумму 3,4 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил - на обжалование есть 10 дней.

ДТП произошло 14 ноября 2018 года внедорожник Honda CR-V на большой скорости ехал по тротуару на улице Фурманова со стороны Уктусской. В районе дома на улице 8 марта он совершил наезд на трех пешеходов: 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком и 36-летнего мужчину. Все получили травмы, которые эксперты расценили как тяжелые. У ребенка - черепно-мозговая травма и нарушения мозга. На реабилитацию мальчика собирали деньги на мероприятиях и через соцсети.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району
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На момент аварии водитель 1968 года рождения был лишен судом права на управление транспортными средствами, однако получил поддельное медзаключение в отделе ГИБДД и попросил выдать ему дубликат водительского удостоверения взамен якобы утерянного.

В отношении обвиняемого провели несколько психолого-психиатрических экспертиз, которые доказали вменяемость мужчины в момент совершения преступления. Следователи пришли к выводу, что нарушитель действовал умышленно: его действия не были обоснованны дорожной ситуацией или неисправностью транспортного средства. Свою вину мужчина отрицал. Отметим, что гособвинитель запрашивал для нарушителя 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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