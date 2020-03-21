В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019

В Тульской области еще двое туляков заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на оперативную группу по координации борьбы с распространением COVID-2019 в регионе.

Заболевание подтвердилось у мужчины, недавно вернувшегося из ОАЭ, и контактировавшей с ним родственницы. Состояние заболевших оценивается, как средней тяжести. Оба изолированы в специализированные боксы.

По данным штаба, круг лиц, с которыми они находились в контакте, определен. Все контактеры находятся на домашней изоляции.

Напомним, ранее в Тульской области COVID-2019 был диагностирован у троих жителей региона. Это семья - двое взрослых и ребенок, вернувшаяся из Италии. Они находятся в изоляции, по данным регионального минздрава, их состояние удовлетворительное.