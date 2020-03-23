80 процентов российских вузов полностью перешли на онлайн

По данным ЮНЕСКО, сейчас каждый четвертый студент на планете не может очно учиться в вузе. Как проводить лекции? Что делать с практикой и лабораторными? Как сдавать сессию, которая вот-вот начнется у заочников? Вопросов масса, искать на них ответы в режиме реального времени готовы члены рабочей группы Минобрнауки: министр Валерий Фальков проводит заседания буквально через день.

На очередной такой встрече экспертов было озвучено: более 80 процентов российских вузов уже перешли на дистанционное обучение. Скорость стремительная - рекомендации о переходе на удаленку министерство выпустило всего неделю назад, 17 марта. По мнению экспертов, у продвинутых российских вузов никаких проблем с переходом на бесконтактное обучение не возникает.

Однако 4 процента вузов, к сожалению, до сих пор вообще не готовы к новой образовательной виртуальной реальности. В основном это университеты в небольших городах отдаленных регионов - там, где нет отработанных технологий, устойчивой связи. Чтобы помочь всем, у кого трудности, минобрнауки ведет переговоры с минкомсвязью и с ведущими мобильными операторами.

Но кроме перебоев со связью есть и другая проблема: некоторым преподавателям в целом сложно разобраться с тем, как устроено онлайн-образование.

- Дистанционное обучение - не просто запись того, о чем ты еще вчера мог рассказать в аудитории. Студента нужно удержать перед экраном, - говорит научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов. - Гораздо интереснее использовать цифровые технологии, массовые открытые онлайн-курсы.

На сайте минобрнауки в разделе "Ситуационный центр" уже выложены ссылки на 710 таких бесплатных курсов от наших вузов в помощь преподавателям и студентам. Здесь "Управление рисками" от МГУ, "Цифровые образовательные технологии" от МИСиС, "Философия и история науки и техники" от УрФУ... Выбор огромный. Самые популярные платформы: Coursera и Национальная платформа открытого образования.

Если старшим коллегам сложно разобраться, помогут студенты-ассистенты. Такое "цифровое" волонтерство уже набирает обороты в вузах, более того, студентам-педагогам такую работу могут зачесть как практику. Кстати, о ней. Как, скажем, быть студентам-медикам с их "анатомичкой", физикам и химикам, инженерам? Конечно, сейчас масса вариантов сделать химический опыт "виртуально", в VR-лаборатории, и даже прооперировать "пациента" можно на тренажере.

- Симуляторы, виртуальная реальность - это хорошо. Однако сами ученые уверены: если током не дернуло, практику не прошел, - считает Виктор Болотов. - Так что пока вопрос открыт. Видимо, практическую часть учебных курсов придется переносить на потом. Так же как и различные практики.

А если студент - выпускник и переносить уже некуда? В минобрнауки на этот счет есть рекомендация: организовать освоение практических дисциплин в малых группах в разные смены с соблюдением мер безопасности. Возможно, что какие-то занятия будут полностью перенесены на осень или "поменяются местами" с занятиями следующего курса. Такую рокировку в министерстве допускают. Так же как и перенос сессии.

- Но необходимо соблюсти право студентов на каникулы - с учетом общей продолжительности каникул не более 10 недель, - говорится в рекомендациях минобрнауки.

Как я читала лекции на карантине

Ирина Мурзак - доцент кафедры социально-культурной деятельности Института культуры и искусств МГПУ, кандидат филологических наук. Член жюри Международного Пушкинского конкурса для педагогов-русистов, она сейчас на сайте "РГ" ведет дневник о том, как педуниверситет переходит на удаленку. Предлагаем выдержки из него:

"Первый день эксперимента прошел под знаком "Дневник чумного года" Дефо. Стало понятно, что привлечь к онлайн-лекциям прогульщиков - то же самое что "из болота тащить бегемота"...

Сегодня все заняты освоением дистанционной программы. Такой ответственности и слаженности я не видела давно. Студенты сами мобилизуются и помогают тем, кто еще не разобрался со сложным контентом платформы Microsoft Teams. Преподавателям приходится тратить много времени на подготовку материала, поскольку мера ответственности перед студентами теперь велика. Это уже не просто лекция, а борьба с ленью. Есть неизбежные онлайн-риски: контентные (информация), коммуникационные (общение в Сети), потребительские (а надо ли мне это), технические (проблемы с аккаунтами и др.), а также интернет-зависимость.

Лекция обычно у меня сопровождается видеорядом, который я использую для иллюстрации понятия, образа или явления. В нашей ситуации онлайн-урока факторы, отвлекающие от процесса, увеличиваются в разы. Не все могут одновременно слушать и видеть мой материал на экране, поскольку большинство работают с телефона. Выход - материал лекции рассылаю заранее. В беседе, когда включенность максимальная (15-20 студентов), участвуют не все. И мне трудно понять: они не знают ответа или не хотят отвечать? Выход - даю индивидуальное задание и прошу прислать на почту. Пока студенты играют с нами в привычную для них форму, по их правилам. А нам нужно формировать навыки и компетенции не в области интернет-коммуникации, а в области культуры и искусства. Выход - делать занятия интересными и мотивировать заданиями, которые они хотели бы выполнять. В таком случае самым простым и удобным, как для преподавателя, так и для студента, способом решения проблемы станет урок по типу разговорного клуба".

Подготовила Елена Новоселова