Новости

В США врачи отказали заболевшему певцу Воробьеву в тесте на коронавирус 14:22
Киану Ривзу нашли подходящую роль во вселенной Marvel 13:51
Умер заразившийся коронавирусом саксофонист Ману Дибанго 13:30
Премьера нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" отложена из-за пандемии 13:07
Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо 12:26

Видео: как снималась одна из самых захватывающих сцен "Ведьмака"

Новости
    24.03.2020, 13:59
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован видеоролик, в котором Владимир Фурдик (Король Ночи из "Игры престолов") рассказал, как снималась открывающая сцена сериала "Ведьмак", в которой герой Генри Кавилла сражался с Кикиморой.

Фото: youtube.com/ Netflix
Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов

Фурдик, отвечающий за боевую хореографию в первом сезоне шоу, поставил нескольких ассистентов на специальную платформу и "вооружил" их трубами, которые должны были имитировать длинные ноги монстра.

По его словам, на проработку всех движений ушло достаточно много времени, постановщику хотелось отразить в финальном варианте способность Геральта просчитывать движения соперника на три секунды вперед.

Старт второго сезона сериала был назначен на 2021 год, более точных сроков не было изначально, но теперь из-за пандемии коронавируса съемочный процесс приостановлен, и дата премьеры остается неизвестной.

Новости

"Санса Старк" обрушилась на "Веснушку" из Lost из-за коронавируса 12:04
Вышел трейлер сериала с "Сансой Старк" "Выжить" 11:37
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса 23.03.2020
"Евровидение-2020" могут провести онлайн 23.03.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии 23.03.2020
Адам Ламберт из Queen может сыграть Джорджа Майкла 23.03.2020
Коронавирус не помешает сиквелу "Чудо-женщины" выйти в кинотеатрах 23.03.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Новую серию "Простоквашина" посмотрели 850 тысяч раз 22.03.2020
У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус 20.03.2020
Котики против коронавируса: питомец Энтони Хопкинса взорвал интернет 19.03.2020
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/ debimazar
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 22.03.2020
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21.03.2020
Во втором сезоне "Мандалорца" появится Асока Тано из "Войн клонов" 21.03.2020