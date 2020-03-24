Видео: как снималась одна из самых захватывающих сцен "Ведьмака"

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован видеоролик, в котором Владимир Фурдик (Король Ночи из "Игры престолов") рассказал, как снималась открывающая сцена сериала "Ведьмак", в которой герой Генри Кавилла сражался с Кикиморой.

Фурдик, отвечающий за боевую хореографию в первом сезоне шоу, поставил нескольких ассистентов на специальную платформу и "вооружил" их трубами, которые должны были имитировать длинные ноги монстра.

По его словам, на проработку всех движений ушло достаточно много времени, постановщику хотелось отразить в финальном варианте способность Геральта просчитывать движения соперника на три секунды вперед.

Старт второго сезона сериала был назначен на 2021 год, более точных сроков не было изначально, но теперь из-за пандемии коронавируса съемочный процесс приостановлен, и дата премьеры остается неизвестной.