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"Король ночи" попытался объяснить одну из загадок "Игры престолов"

Новости
    22.07.2019, 13:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Внимание! Текст содержит спойлер!

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, известный по роли Короля ночи в "Игре престолов", попытался объяснить свою нелепую гибель в третьей серии финального сезона телесаги.

В своём Twitter он разместил гифку с Арьей Старк, упражняющейся в рамках обучения у Безликих, а затем убивающую Короля в Битве за Винтерфелл.

"Девочка хорошо тренировалась", - написал Владимир.

Следом он опубликовал кадр противостояния героев с комментарием: "Она добралась до меня".

Что, впрочем, едва ли может прояснить, как именно Арье удалось так внезапно оказаться за спиной Короля.

Кстати, в микроблоге актёра продолжают появляться интересные материалы со съёмок культового сериала.

На одном из кадров зловещий атаман Иных предстаёт в роли заботливой Мэри Поппинс для Брана Старка.

А здесь Фурдик готовится к Битве бастардов, в которой участвовал в качестве статиста.

Ранее стало известно, что Владимир занялся постановкой трюков в другой резонансной фэнтези-экранизации - сериале "Ведьмак", который выйдет в конце этого года.

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