"Король ночи" попытался объяснить одну из загадок "Игры престолов"

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, известный по роли Короля ночи в "Игре престолов", попытался объяснить свою нелепую гибель в третьей серии финального сезона телесаги.
В своём Twitter он разместил гифку с Арьей Старк, упражняющейся в рамках обучения у Безликих, а затем убивающую Короля в Битве за Винтерфелл.
"Девочка хорошо тренировалась", - написал Владимир.
A girl learned from her training. @Maisie_Williams #GameOfThrones pic.twitter.com/dLlHtF8Sfx— Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) 18 июля 2019 г.
Следом он опубликовал кадр противостояния героев с комментарием: "Она добралась до меня".
She got me. #GameOfThrones pic.twitter.com/Lh9L0pF2d8— Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) 19 июля 2019 г.
Что, впрочем, едва ли может прояснить, как именно Арье удалось так внезапно оказаться за спиной Короля.
Кстати, в микроблоге актёра продолжают появляться интересные материалы со съёмок культового сериала.
Horses were dead tired so we took the bus to Winterfell. #GameOfThrones pic.twitter.com/xmkJOd5yvR— Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) 22 июля 2019 г.
На одном из кадров зловещий атаман Иных предстаёт в роли заботливой Мэри Поппинс для Брана Старка.
I’m Mary Poppins, y’all. #GameOfThrones @Isaac_H_Wright pic.twitter.com/bqb0fyFmAU— Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) 20 июля 2019 г.
А здесь Фурдик готовится к Битве бастардов, в которой участвовал в качестве статиста.
Battle of the Bastards before the attack. #GameOfThrones pic.twitter.com/Yg0AKtYIFl— Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) 21 июля 2019 г.
Ранее стало известно, что Владимир занялся постановкой трюков в другой резонансной фэнтези-экранизации - сериале "Ведьмак", который выйдет в конце этого года.