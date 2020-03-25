На Ставрополье выявлен еще один случай заражения коронавирусом

В Ставропольском крае подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в среду сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Инфекция подтвердилась у одного из 11 человек из окружения врача-инфекциониста, у которой уже ранее обнаружили COVID-19.

- Мы получили результаты исследований из новосибирского центра вирусологии "Вектор". Из 11 человек, у которых были подозрения на заражение, пришло 10 результатов анализов. Из них коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 человека, 9 человек точно не больны коронавирусом, - отметил глава края.

Он также добавил, что результаты еще одного анализа сейчас ждут в регионе. Всего же на карантине сейчас 293 человека, у всех отрицательные результаты.

Напомним, в начале марта главный инфекционист министерства здравоохранения Ставрополья вернулась из Испании, но не сообщила о своей поездке руководству. В течение нескольких дней она выполняла свои должностные обязанности, а после попала в больницу, где у нее подтвердили коронавирус. На нее возбуждено уголовное дело по статье 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Она также лишилась своего поста в минздраве края.

Сейчас она находится на лечении в краевой инфекционной больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.