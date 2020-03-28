Оставайтесь дома: в России начали продавать автомобили онлайн

Продажи автомобилей онлайн по "полному циклу" запустила в России компания Chery.

У нее и ранее работал первый среди китайских брендов онлайн-магазин. Однако в нем можно было лишь выбрать автомобиль и забронировать его. Теперь же сервис расширил функционал. Клиент, как утверждают в пресс-службе бренда, сможет приобрести машину и получить ее там, где пожелает. Более того, если покупателю понадобятся заемные средства, то он может удаленно подать соответствующую заявку в один из банков-партнеров автокомпании. В общем, все, как и в автосалоне, не считая тест-драйва. Их в онлайн-магазине не предлагают.

"После завершения процедуры покупки мы продезинфицируем ваш автомобиль и доставим на эвакуаторе в удобное для вас место", - рассказали в компании.

Отметим, что при бронировании на сайте компания дает скидки на свои машины. На Tiggo 4, 7 и 8 - небольшие: от 15 до 40 тысяч рублей. А залежавшиеся на складах Tiggo 3 и 5 готовы отдавать с серьезным дисконтом - до 85 и 250 тысяч соответственно.

Очевидно, онлайн-покупки могут быть востребованы в период длинных выходных, которые в связи с распространением коронавируса установил в стране президент с 28 марта по 5 апреля. Виртуальные шоурумы в России есть у нескольких компаний, но именно Chery первой предложила доставлять приобретенные машины новым владельцам. Не исключено, что к этому марку подтолкнули примеры коллег в Китае. Лидером в этом направлении является, пожалуй, Geely. Как сообщала "РГ", она стала использовать в онлайн-продажах даже дроны.