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29.03.2020 03:17
Рубрика: В мире

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Жителей страны попросили не выходить из дома без особой необходимости. "Чем четче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло", - подчеркнул политик.

Фото: AP Photo/Peter Dejong
Заразившийся коронавирусом Джонсон рассказал о своем самочувствии

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина, так как медики не справляются с наплывом заболевших. "Важно замедлить распространение вируса и снизить нагрузку на больницы", - заявил премьер-министр.

Британцам разрешено выходить из дома только для приобретения продуктов или лекарств, а также для занятия спортом. Джонсон не исключил ужесточения условий карантина, если население не будет соблюдать его.

По данным ТАСС, в Соединенном Королевстве уже более 17 тысяч человек заразились новым коронавирусом, 1019 - скончались.

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