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01.04.2020 05:25
Рубрика: В мире

Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием и средствами защиты на борту вылетел в США ночью первого апреля. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Фото: Минобороны РФ/ТАСС Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Ранее в Кремле заявили, что ведется техническое согласование спецрейса с американской стороной. При этом отдельные личности пытаются замедлить процесс.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
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"Некоторые как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов", - заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает на помощь Вашингтона (в случае необходимости), когда американские производители медицинского оборудования наберут обороты.

В минувший понедельник глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что Россия окажет США помощь. "Это очень мило", - добавил политик. Сложную эпидситуацию в мире президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора.

Добавим, что Соединенные Штаты прочно удерживают первое место в мире по числу заразившихся COVID-19: он выявлен у 184 тысяч человек. Только за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в США скончались 770 человек.

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