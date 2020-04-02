Кошек назвали самыми восприимчивыми к коронавирусу животными

Китайские ученые выяснили, что кошки и хорьки наиболее восприимчивы к коронавирусу. В докладе, который опубликован на портале biorxiv.org, говорится о том, что эти животные могут не только заразиться COVID-19, но еще и умирают в большинстве случаев.

Заражение происходит от больного хозяина воздушно-капельным путем. Если кошки погибают едва ли не в ста процентах случаев, то у хорьков есть шанс выжить. Причем, животные могут заразить своих сородичей.

Ученые также обнаружили, что коронавирус не приживается у собак, свиней, кур и уток, которые были задействованы в ходе эксперимента.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила на своем веб-сайте, что нет никаких доказательств того, что собака, кошка или любое домашнее животное может являться носителем вируса и передавать COVID-19 человеку.

Вместе с тем, во вторник в Гонконге был зафиксирован уже третий случай заражения домашней кошки. Заболевание передалось животному от хозяина-носителя коронавируса. Еще один подобный случай заражения кошки был зафиксирован на минувшей неделе в Бельгии.