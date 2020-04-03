Разбираемся, на сколько подорожали Hyundai Solaris и Creta

С начала апреля большинство автомобильных брендов, представленных в РФ, повысили цены на продаваемые модели. В ходе мониторинга цен "РГ" выяснила, на сколько подорожали бестселлеры Hyundai: седан Solaris и кроссовер Creta.

Рестайлинговый Solaris вышел на российский рынок в конце февраля. Седан предложен с теми же силовыми агрегатами, что и предшественник: 100- и 123-сильные бензиновые моторы объёмом 1.4 и 1.6 литра соответственно, которые можно сагрегатировать либо с "механикой", либо с автоматической трансмиссией.

Цена на базовую версию исполнения Solaris не изменилась: "кореец" без кондиционера и аудиосистемы стоит 765 000 рублей. Правда, говорят, что автомобиль в этой комплектации практически невозможно встретить у дилеров. Стоимость седана в остальных случаях повысилась на 6 тысяч, прайс стартует от 846 000 рублей.

Hyundai Creta тоже недавно пережила небольшое обновление. Гамма моторов и коробок передач осталась прежней: бензиновые "атмосферники" объёмом 1.6 (121 или 123 л.с. - в зависимости от типа привода) и 2.0 (150 л.с.), в пару которым можно выбрать МКП или "автомат".

Как и в случае с Hyundai Solaris, кроссовер в базовой версии к цене не прибавил - за него просят те же 975 000 рублей, что и на старте продаж. Остальные комплектации Hyundai Creta подорожали на 12 000 рублей. Стоимость Creta в исполнении Active (вторая по уровню оснащения версия в иерархии комплектаций) - от 1 047 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, на сколько подорожали отечественные Lada и УАЗ.