Рассекречен список дорог в Подмосковье, где установят передвижные камеры

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало список участков дорог Подмосковья, где в апреле разместят передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Как отметили в ведомстве, камеры установят в местах с наиболее интенсивным движением, а также там, где часто происходят аварии.

Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте на сайте министерства. Для пользователей она доступна с момента введения системы в 2017 году.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах. На заседании Госсовета глава государства заявил, что цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

"Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла", - заявил президент.

Напомним, МВД предложило добавить в Правила дорожного движения новый знак. Он должен будет предупреждать водителей о местах установки камер фотовидеофиксации нарушений. Кроме того, в Московской области на дорогах заработали камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установлены на крышах автомобилей Lada Granta.