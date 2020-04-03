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03.04.2020 14:00
Рубрика: Дороги

Рассекречен список дорог в Подмосковье, где установят передвижные камеры

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало список участков дорог Подмосковья, где в апреле разместят передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Как отметили в ведомстве, камеры установят в местах с наиболее интенсивным движением, а также там, где часто происходят аварии.

Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте на сайте министерства. Для пользователей она доступна с момента введения системы в 2017 году.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах. На заседании Госсовета глава государства заявил, что цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

"Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла", - заявил президент.

Напомним, МВД предложило добавить в Правила дорожного движения новый знак. Он должен будет предупреждать водителей о местах установки камер фотовидеофиксации нарушений. Кроме того, в Московской области на дорогах заработали камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установлены на крышах автомобилей Lada Granta.

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#дороги