В больнице Магнитогорска умер ребенок, пострадавший при взрыве в доме

Полуторагодовалый малыш, получивший сильные ожоги после взрыва в магнитогорской пятиэтажке 26 марта, скончался в челябинском ожоговом центре, сообщили в пятницу в городской администрации.

- Ребёнок умер вчера после безуспешных попыток стабилизировать его состояние, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Врачи боролись за его жизнь до конца. Малыш поступил в ожоговый центр с глубокими ожогами 100 процентов тела и верхних дыхательных путей, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оказались бессильны.

Как уже сообщала "РГ" вечером 26 марта в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке по улице Доменщиков, 19. По версии следствия, причиной стал газовый балон, который принес в для проведения ремонта в одной из квартир виновник ЧП. В трагедии погибли два человека - женщина и подросток. Подозреваемый арестован.

По данным минздрава, всего во время ЧП за медицинской помощью обратились 17 жителей пострадавшего дома. Получившего сильные ожоги полуторагодовалого малыша вертолетом санавиации доставили в ожоговый центр челябинской больницы №6.