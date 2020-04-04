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На 82-м году жизни умер певец Билл Уизерс

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    04.04.2020, 13:29
Текст:   Олег Усков

Американский певец и автор песен Билл Уизерс, прославленный легендарными треками Lean On Me и Ain't No Sunshine, умер на 82-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Metro, причиной смерти музыканта стали осложнения болезни сердца. Семья исполнителя подтвердила печальное известие.

В заявлении родных сказано, что они "опустошены потерей любимого мужа и отца", музыка которого "принадлежит миру".

Билл Уизерс родился в 1938 году в Западной Виргинии. Трижды лауреат премии "Грэмми", в 2015 году был введен в Зал славы рок-н-ролла - вместе со Стиви Уандером.

Среди исполнителей песен Уизерса - Мик Джаггер, Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд, Стинг.

Как актер появляется в сериале "Мыслить, как преступник".

Композиции музыканта звучат в сотнях фильмов и телешоу, среди которых: "Скандал", "Черное зеркало", "Атланта", "Эш против зловещих мертвецов", "Рэй Донован", "Симпсоны", "Красота по-американски", "Карантин".

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