В объявленные нерабочими дни те предприятия, которые не имеют возможности наладить удаленную работу и не относятся к организациям жизнеобеспечения, должны сохранить за сотрудниками среднюю заработную плату, все социальные и трудовые гарантии, исключить необоснованные увольнения.

Так, с 23 марта Минкульт рекомендовал приостановить деятельность кинотеатров. Ольга С. работает билетером и была вынуждена уйти в оплачиваемый очередной отпуск, поскольку работодатель настоял. Что будет дальше, не знает. Переживает, что вообще может остаться без работы, если эпидемия не пойдет на спад.

Часто работодатели вместо трудового договора заключают гражданско- правовое соглашение. Тогда работник ничем не защищен. Отношения с ним строятся по принципу "утром стулья - вечером деньги"

Как пояснили "РГ" в Ассоциации владельцев кинотеатров, ситуация сложная, но пока увольнений не планируется. Для урегулирования трудовых отношений с работниками и арендодателями все ждали прямых указаний со стороны властей. "Очень ждали официального запрета, который позволяет расценивать сложившуюся ситуацию как форс-мажор. Это позволило в упрощенном порядке решить вопрос с арендой и нашими сотрудниками, которых мы отпустим домой в связи с простоем в работе", - рассказали в пресс-службе объединенной сети кинотеатров "Кино Окко", "Синемапарк" и "Формула Кино".

Член ассоциации юристов России Дмитрий Поздняков пояснил, что простоем в трудовом законодательстве называется временная остановка рабочего процесса. Для работника этот период оплачивается в размере 2/3 от тарифной ставки или оклада работника, если причиной стали форс-мажорные обстоятельства.

Администратор физкультурно-спортивного комплекса Александр К. рассказывает, что на работу сейчас не ходит, потому что работодатель выпустил приказ об объявлении вынужденного простоя. Поскольку инициирован простой самим работодателем из-за отсутствия посетителей в спортивной организации, Александру на период "безделья" положена выплата в размере 2/3 средней зарплаты, которая высчитывается с учетом всех премий и надбавок за последние 12 месяцев.

А вот тренер по карате в спортивной школе Виталий С. из-за отсутствия работы отправлен руководителем в неоплачиваемый отпуск. В Роструде пояснили, что это уже нарушение трудового законодательства, потому что уйти в отпуск без сохранения зарплаты работники могут только по собственной инициативе, при этом, конечно, потребуется согласие руководителя. Виталию советуют написать заявление в трудовую инспекцию или оставить жалобу на портале онлайнинспекция.рф.

Внезапно закрыть организацию и уволить людей работодатель не имеет права, отметил Дмитрий Поздняков. Для этого должны быть не только веские основания, но и соблюдены все условности, в числе которых уведомительный порядок и обязательные выплаты сотрудникам. Например, оповестить работника о сокращении необходимо не менее чем за два месяца, после чего в день расторжения трудовых отношений придется перечислить ему компенсацию в размере двух средних зарплат. О массовых сокращениях работодатель обязан оповестить службы занятости.

Гарантии трудового законодательства распространяются только на тех работников, с которыми заключен трудовой договор. Если вместо него оформлено гражданско-правовое соглашение, то таких понятий, как работник и работодатель, в нем попросту нет, а отношения между сторонами выстроены по принципу "утром стулья - вечером деньги", когда каждый сам за себя. Часто работодатели заключают гражданско-правовой договор вместо трудового, чтобы не нести дополнительных обязательств перед своими сотрудниками: ведь тогда не придется предоставлять отпуск, оплачивать больничный, отвечать за безопасные условия труда.

Внезапно закрыть кафе и уволить людей работодатель не имеет права, даже если нет посетителей.