Так, с 23 марта Минкульт рекомендовал приостановить деятельность кинотеатров. Ольга С. работает билетером и была вынуждена уйти в оплачиваемый очередной отпуск, поскольку работодатель настоял. Что будет дальше, не знает. Переживает, что вообще может остаться без работы, если эпидемия не пойдет на спад.
Как пояснили "РГ" в Ассоциации владельцев кинотеатров, ситуация сложная, но пока увольнений не планируется. Для урегулирования трудовых отношений с работниками и арендодателями все ждали прямых указаний со стороны властей. "Очень ждали официального запрета, который позволяет расценивать сложившуюся ситуацию как форс-мажор. Это позволило в упрощенном порядке решить вопрос с арендой и нашими сотрудниками, которых мы отпустим домой в связи с простоем в работе", - рассказали в пресс-службе объединенной сети кинотеатров "Кино Окко", "Синемапарк" и "Формула Кино".
Член ассоциации юристов России Дмитрий Поздняков пояснил, что простоем в трудовом законодательстве называется временная остановка рабочего процесса. Для работника этот период оплачивается в размере 2/3 от тарифной ставки или оклада работника, если причиной стали форс-мажорные обстоятельства.
Администратор физкультурно-спортивного комплекса Александр К. рассказывает, что на работу сейчас не ходит, потому что работодатель выпустил приказ об объявлении вынужденного простоя. Поскольку инициирован простой самим работодателем из-за отсутствия посетителей в спортивной организации, Александру на период "безделья" положена выплата в размере 2/3 средней зарплаты, которая высчитывается с учетом всех премий и надбавок за последние 12 месяцев.
А вот тренер по карате в спортивной школе Виталий С. из-за отсутствия работы отправлен руководителем в неоплачиваемый отпуск. В Роструде пояснили, что это уже нарушение трудового законодательства, потому что уйти в отпуск без сохранения зарплаты работники могут только по собственной инициативе, при этом, конечно, потребуется согласие руководителя. Виталию советуют написать заявление в трудовую инспекцию или оставить жалобу на портале онлайнинспекция.рф.
Внезапно закрыть организацию и уволить людей работодатель не имеет права, отметил Дмитрий Поздняков. Для этого должны быть не только веские основания, но и соблюдены все условности, в числе которых уведомительный порядок и обязательные выплаты сотрудникам. Например, оповестить работника о сокращении необходимо не менее чем за два месяца, после чего в день расторжения трудовых отношений придется перечислить ему компенсацию в размере двух средних зарплат. О массовых сокращениях работодатель обязан оповестить службы занятости.
Гарантии трудового законодательства распространяются только на тех работников, с которыми заключен трудовой договор. Если вместо него оформлено гражданско-правовое соглашение, то таких понятий, как работник и работодатель, в нем попросту нет, а отношения между сторонами выстроены по принципу "утром стулья - вечером деньги", когда каждый сам за себя. Часто работодатели заключают гражданско-правовой договор вместо трудового, чтобы не нести дополнительных обязательств перед своими сотрудниками: ведь тогда не придется предоставлять отпуск, оплачивать больничный, отвечать за безопасные условия труда.
Внезапно закрыть кафе и уволить людей работодатель не имеет права, даже если нет посетителей.