Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером

Издание Motorgraph сообщает, что Kia провела онлайн-конференцию с дилерами и инвесторами, в ходе которой были озвучены планы компании. Так, в следующем году стоит ожидать новую модель, которая будет гибридом седана и кроссовера.

Новинка имеет внутрикорпоративный индекс CV. Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis. Предполагаемый запас хода составит порядка 500 км, а зарядить батарею до 80% можно будет примерно за 20 минут.

Про дизайн известно, что он "стирает грань между седаном и кроссовером". Исходя из этой характеристики, можно предположить, что в основу новинки ляжет один из двух концептов: Kia Futuron или Imagine by Kia.

Премьера новинки запланирована на 2021 год. Не исключено, что корейцы подготовят предсерийный прототип у мартовскому мотор-шоу в Женеве.