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07.04.2020 17:02
Рубрика: Легковые авто

Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером

Текст: Константин Руссов
Kia Futuron. Фото: Пресс-служба Kia. Kia Futuron. Фото: Пресс-служба Kia.
Kia Futuron. Фото: Пресс-служба Kia.

Издание Motorgraph сообщает, что Kia провела онлайн-конференцию с дилерами и инвесторами, в ходе которой были озвучены планы компании. Так, в следующем году стоит ожидать новую модель, которая будет гибридом седана и кроссовера.

Фото: www.bestcarweb.jp
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Новинка имеет внутрикорпоративный индекс CV. Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis. Предполагаемый запас хода составит порядка 500 км, а зарядить батарею до 80% можно будет примерно за 20 минут.

Про дизайн известно, что он "стирает грань между седаном и кроссовером". Исходя из этой характеристики, можно предположить, что в основу новинки ляжет один из двух концептов: Kia Futuron или Imagine by Kia.

Премьера новинки запланирована на 2021 год. Не исключено, что корейцы подготовят предсерийный прототип у мартовскому мотор-шоу в Женеве.

Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia